Van, aki fekete, más pedig fehér egészségügyi védőmaszkot visel. Szentivánlaborfalván is tapasztalható ez a jelenség. A helyi lakosok a koronavírus ellen fehéret, az idegenből jövők a felismerhetetlenség miatt feketét hordanak.

A vírus ellen hovatovább egyre többen kezdik használni a szájat és orrot eltakaró anyagot, ha az üzletbe mennek vásárolni, a templom előtti ima alatt, a háziorvosnál vagy már a szomszéddal való beszélgetés alatt is. Ez helyes és segítő hatású a fertőzés terjedésének megakadályozására még itt, falun is, hiszen településünkön halad át a nagy forgalmú 11-es országút is, amely Erdélyt és Moldvát köti össze, és amelyen egyre csak jönnek és jönnek hazafelé a moldvaiak a nyugati államokból, ahonnan menniük kellett.

És van fekete maszkos banda is. A napokban kora este betörők hatoltak be egy családi házba, bántalmazták és kirabolták a háziakat; pénzt és más vagyontárgyakat vittek el. Az ilyen maszkosok loptak máskor és máshonnan is: a kapu elől, vagy akár a kapun belülről is, talán mert a rendfenntartó hatóságok mindeddig nem tudtak eredményesen fellépni ellenük. A kijárási korlátozások megszegése miatt azonban nagyon könnyen, az autóból ki sem szállva büntetnek, akkor is, ha van kilépő! Egy szó, mint száz, a rablások felderítése a vírus elvonulása utánra marad, vagy soha nem lesz semmi belőle...

Van viszont egy helyi kezdeményezés, és nem is akárki részéről: a szentivánlaborfalvi fiatalok egyesülete, a SZIA megszervezte, hogy a helybeli lányok-asszonyok fehér maszkokat varrjanak (ha már kapni nem lehet). Több száz darabról van szó, amit a lakosságnak osztanak ki, hogy ezzel is megakadályozzák a koronavírus terjedését a faluban.

N. Kányádi Mihály, Szentivánlaborfalva