Egyszer és véglegesen

A COVID-19 vírusjárvány terjedésének megfékezésére számos rendeletet léptettek életbe a hatóságok, az illetékesek követendő javaslatokat fogalmaztak meg. Rendjén van, kézben kell tartani a dolgokat, központi szintről kell meghozni a fontos döntéseket, tudjuk, ez mindannyiunk javára van. De vannak részletek, melyek elmaradhattak volna, elmaradhatnának a jövőben is.

Ha kilépek az utcára, zsebemben kell legyen a személyazonossági – ez igazolja, hogy én vagyok én –, mellette a nyilatkozat vagy igazolás, mely egyértelműsíti hová, miért mikor megyek – főképp munkába, a szükségeseket bevásárolni, esetleg másokon segíteni. Teljesíthető feltételek, rendjén van, ha a kijárási tilalom idején az utcán kintlévőket igazolásra szólítják a hatóságok.

De az messze nincs rendjén, hogy a saját felelősségre szóló nyilatkozat és a munkaadói igazolás formanyomtatványait nem egészen egy hónap alatt jó néhányszor megváltoztatták. Gyakorlatilag hetente. És nem égetően szükséges módosítások miatt. Egy pont, egy vessző, be kell-e vagy nem kell beírni a személyazonossági számát. Keretbe vagy pontokra kell írni a kért adatokat. A munkaadói igazolást legutóbb azzal módosították, hogy most már érvényessége idejét is kérhessék. Tessék?! Hát meddig: ameddig a szükségállapot tart, ameddig az alkalmazottak csak ilyen papírral közlekedhetnek. Egyértelmű, nem? Csak nehéz felfogni azoknak, akik viszketegségükben egyre-másra változtatnak ahelyett, hogy egyszeri és végleges döntést hoznának.

A járvány kezdetekor az illetékes hatóságok javasolták: nem kell a védőmaszkokat állandóan viselni, csak bizonyos esetekben, főként, hogy másokat megvédjünk, hogy ne juttassuk a világba esetlegesen meglévő vírusainkat. És mit ad a Fennvaló? A napokban gyökeresen megváltozott a helyzet: azt kürtölik mindenhol, állandóan viseljük a maszkokat, mert azok védelmünkre szolgálnak. Egyes megyékben egyenesen elrendelték a használat kötelezettségét. Maga Raed Arafat – akiben jobban bízik a nép, mint magában az államelnökben – maga is bejelentette: viselni kell a maszkokat, akár rögtönzött változatban is. Az ellátás megoldódott, lesz maszk bőven mindenkinek – mondta. Hoppá, talán itt van a kutya elásva. Megoldódott a maszkellátás, tehát javasolják viseletét. Míg nem volt készleten, addig nem javasolták. Ki érti ezt? Nem jobb lenne, ha tisztán beszélnének az illetékesek? Nem jobb lenne, ha világosan elmondanák, mit, miért, hogyan kell tenni. Nyilván: egyszer és véglegesen.

Mert ha nem, a sűrű változtatások, az egymásnak ellent mondó kijelentések csak a bizonytalanságot fokozzák, teret adnak a találgatásoknak, a csalóka, felfújt értelmezéseknek.