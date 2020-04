Sportvilág

Az UWW vezetőtestülete egyúttal úgy döntött, hogy június 30-ig az összes nemzetközi versenyt törli, továbbá azt javasolta a nemzeti szövetségeknek, hogy hasonlóan tegyenek a saját eseményeikkel a résztvevők egészsége érdekében. A 2020-as ütemterv fennmaradó részét a világjárvány terjedése és a megváltozott pénzügyi lehetőségek figyelembevételével tervezik meg. Jövőre a budapesti kontinentális kvalifikációs verseny után még április végén a szófiai világselejtezőn lehet indulási joghoz jutni.

Motorsport. Kedd délben hivatalossá vált, hogy az Olasz és a Katalán Nagydíjat is elhalasztják a gyorsaságimotoros-világbajnokságon. A mugellói futamot május 29–31., míg a katalán fordulót egy hétre rá, június 5–7. között tartották volna. A következő futam, mely nagy valószínűséggel szintén halasztásra vagy törlésre kerül, a június 19–21. között esedékes sachsenringi Német Nagydíj, majd az eredetileg egy héttel későbbre kiírt holland GP. * A For­ma–1-es Kanadai Nagydíj szervezői szintén kedden közölték, hogy a verseny elmarad. „Nagy örömükre szolgált volna a szezon első versenyét megrendezni, de erre a koronavírus-járvány miatt legnagyobb sajnálatukra nem kerülhet sor” – idézte a versenysorozat hivatalos honlapja, a formula1.com a szervezők közleményét. A kanadai versenyt a tervek szerint június 12–14. között rendezték volna meg, a 22 futamosra tervezett idénynek immár a kilencedik viadalát halasztották el vagy törölték a versenynaptárból.

Cselgáncs. Novemberen rendezik meg az eredetileg májusra tervezett prágai cselgáncs Európa-bajnokságot. Az európai szövetség (EJU) honlapja arról számolt be, hogy az EJU vezetősége új menetrendet adott ki a koronavírus-járvány miatti törlések után. Eszerint az Eb-re november 8. és 10. között kerül sor a cseh fővárosban. A nemzetközi szövetség múlt pénteken közölte, hogy elmarad az Európa-bajnokság is, amelyet először június 19–21-re halasztottak, ám kiderült, hogy a járványhelyzet miatt ez az időpont is korai.