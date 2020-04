Hirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány miatt mind az apróhirdetési, mind a reklámiroda hétfőtől csütörtökig naponta 11–14 óráig tart nyitva. 14 óra után kizárólag gyászjelentőt fogadunk el, a szöveget, kérjük, küldjék el a korrektura@3szek.ro e-mail-címre, a szolgáltatás ellenértékét másnap a fent jelzett időintervallumban kell törleszteni. Megértésüket köszönjük.

Háromszék

Húsvéti pályázatok gyermekeknek, ifjaknak

A Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség húsvét közeledtével két pályázatot hirdet. Rajzpályázatukra 6–13 éves gyermekek jelentkezhetnek, felekezeti hovatartozástól függetlenül. Téma: Az idei húsvétom – a rajzok bármilyen formában és technikával készülhetnek. Az alkotások lefényképezett változatát április 15-ig várják a sepsiszentgyorgyiunitarius@gmail.com e-mail-címre. Esszépályázatuk 14–18 éves ifjaknak szól, felekezeti hovatartozástól függetlenül, címe: Az idei húsvétom. Az írások terjedelme legkevesebb egy, legtöbb öt A4-es oldal (Times New Roman betű­típus, 12-es karakter, 1,5-ös sorköz). Beküldési határidő: április 15. Az esszéket is a sepsiszentgyorgyiunitarius@gmail.com e-mail-címre várják.

Locsolóversíró pályázat

A húsvéti költészet felfrissítése céljából közös pályázatot hirdet a Magyar Írószövetség, a Könyvtárellátó Nonprofit Társaság, az Előretolt Helyőrség irodalmi-kulturális folyóiratcsalád, a Petőfi Irodalmi Ügynökség által alapított Hajónapló kulturális gyűjtőportál és a Kello Könyvkultúra Magazin. Felkérnek minden költőt – profit és amatőrt, elhivatottat és hívatlant, elismertet és asztalfióknak verselőt –, hogy a maguk tehetségével járuljanak hozzá a locsolóvers-irodalom reneszánszához. A pályázat nyitott, azon mindenki részt vehet. A pályaművekkel kapcsolatban – a húsvéti ünnepkör, különösen a locsolkodás tematikáján belül – sem formai, sem tartalmi korlátozást nem írnak elő. Az elkészült pályaműveket a kapcsolat@hajonaplo.ma e-mail-címre várják április 12-ig. A legjobbnak ítélt versek szerzői a KELLO könyvajándékát kapják, a legjobb vers szerzőjének a Magyar Írószövetség 50 ezer forintos pénzjutalmat ajánlott fel.

Nyugdíjpénztári tájékoztató

A megyei nyugdíjpénztár értesíti az érdekelteket, hogy a nyugdíjra való jogosultság megállapítását, a nyugdíjak újraszámítási kérelmét telefonon, e-mailban vagy faxon lehet igényelni a következő elérhetőségeken: telefonon a 0267 310 353-as, faxon a 0267 318 208-as számon vagy az andreea.karoly@cnpp.ro, illetve a comunicare.covasna@cnpp.ro e-mail-címen. A kérelemben jelöljenek meg egy telefonszámot, ahol az ügyintézés során a munkatársak vissza tudják hívni őket. Az utódnyugdíj – ún. árvasági segély – kapcsán közlik: azok a gyermekek, akik most töltik a 16 évet, továbbra is meg fogják kapni a juttatásukat. A tanulmányokat igazoló iratokat a szükségállapot megszűnte után kell benyújtani.

Házhoz jönnek a mesterségek!

Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ ma 20 órától az intézmény Facebook-oldalán (Kovászna Megyei Művelődési Központ) vetíti Kinda István néprajzkutató és Vargyasi Levente fotográfus, filmes szakember Meszesek című néprajzi dokumentumfilmjét. A Kovászna Megyei Művelődési Központ megbízásából készült kordokumentum az er­dőlést, bányászatot és kohászatot ötvöző hagyományos erdei ipart, a mészégetést és az ahhoz kötődő életformát egy vargyasi „mészmester” mindennapjain keresztül láttatja.

Érvényesek a lejárt iratok

A sepsiszentgyörgyi személynyilvántartó közszolgálat által kiállított dokumentumok érvényessége automatikusan meghosszabbodik a szükségállapot végéig, és a lejárt dokumentumokat is érvényesnek tekintik a hatóságok az ország területén – tájékoztatott Sepsiszentgyörgy önkormányzata.

A személynyilvántartó osztály által kiállított személyi igazolványok, az ideiglenes személyi igazolványok és a lakóhelyet igazoló okiratok Románia területén a szükségállapot idején és annak lejárta után 90 napig érvényesek. Ha lejárt okiratról van szó, személyi igazolvány kiállítására vonatkozó kérést kizárólag a szükségállapot lejárta után fogadnak, függetlenül attól, hogy ez a szükségállapot ideje alatt vagy azt megelőzően történt. Kéréseket csak indokolt esetben, az irat elvesztése, lopás, rongálódás, illetve egészségügyi helyzet esetén fogadnak. A személynyilvántartónál a 0744 816 367-es telefonszámon kell időpontot foglalni.

Színház

MÚLTIDÉZŐ ELŐADÁS-SOROZAT. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház díjnyertes és a közönség körében népszerű színházi előadások felvételeit kínálja megtekintésre az érdeklődőknek. A színház Face­book-oldalán vetített múltidéző előadás-sorozat programja: április 12-én, vasárnap 20 órától Samuel Beckett: Godot-ra várva (rendező: Tompa Gábor, 2005/2006).

Pályázatíró műhely

A Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület április 14–24. között online tájékoztató találkozókat szervez a POR/GALSEPSI/2020/9/01/OS9.1 és POCU/GALSEPSI/2020/5/01/OS 5.1 számú pályázati kiírásairól Sepsiszentgyörgy Helyi Fejlesztési Stratégiája megvalósítása céljából. Az interaktív képzés online előadások és videokonferenciák formájában zajlik – ezek hat bemutatót, négy műhelygyakorlatot és hat egyéni feladatot tartalmaznak. A részvétel ingyenes. Érintett témák: az említett pályázati felhívások ismertetője, pályázatírási alapfogalmak, célkitűzések és eredmények, kockázatmenedzsment, célcsoport, tevékenységek, projektcsapat, a projekt költségvetése. Olyan sepsiszentgyörgyi székhellyel vagy munkaponttal rendelkező szervezetek képviselői jelentkezhetnek, akik a Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület által megjelentetett pályázati kiírások pályázói körébe tartoznak. Jelentkezni április 12-ig lehet, további részletek: galsepsi.ro.

Röviden

HÚSVÉTI BÁRÁNY. A Tega Rt. tájékoztatja a sepsiszentgyörgyieket, hogy a központi piacon – a szükséges óvintézkedések mellett – április 7-étől idén is lehet húsvéti bárányt vásárolni.

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS. A köztisztasági vállalat az ünnepek alatt is dolgozik, a hulladékot a már megszokott program szerint szállítják el, vidéken éppúgy, mint városon.

ELMARAD A LÁTTAMOZÁS. Nem kell személyesen megjelenniük a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatalnál a nyilvántartásban szereplő munkanélkülieknek, valamint a szociális jövedelemben részesülőknek, igazolványaik szokásos havi láttamozása ugyanis a járvány okozta helyzetben elmarad. Az intézmény tájékoztatása szerint az intézkedés március 26-tól érvényes.

MUNKAÜGYI FORRÓVONAL. A kölcsönös tájékoztatás jegyében a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivataltól telefonon és e-mail­ben igényelhetők információk a kényszerszabadságról, s ugyanezen elérhetőségeken várják az érdekelt munkaadók bejelentéseit is. A szolgáltatás hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óráig vehető igénybe, e-mail: covasna@anofm.gov.ro, telefon: 0788 327 021, 0784 270 021. A megjelölt időpontokon kívül, 16.30-tól éjfélig a 0788 327 020-as telefonon lehet tájékoztatást kérni. (dvk)

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Csíki utcai Dona (telefon: 0372 407 231, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.