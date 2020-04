Virtuális térben elveszett ország

Következő írásunk

Azt még mindig nehéz megítélni, hogy beváltja-e a hozzá fűzött reményeket – elsősorban a járvány terjedésének lassítását – a szükségállapot meghirdetése, az viszont már kevesek előtt lehet kétséges, hogy mint minden válsághelyzet, ez is tökéletesen alkalmas arra, hogy felszínre hozza Románia összes szennyét, mocskát, kendőzetlenül felmutatva a posványt, amiben az ország eddig is fetrengett. E mocsár összes szörnye jön most szembe mindenkivel.