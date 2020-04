Hosszabbítást kér az SZNT

Előző írásunk

Habár szép az idő, és vannak országok, ahol kezdték feloldani a járványellenes korlátozásokat, Romániában még nem jött el a lazítás ideje, ezért arra kérek mindenkit, hogy továbbra is szentül tartsa be a hatósági előírásokat, mert tőlünk is függ, hogy meddig tart ez a rendkívüli állapot – jelentette ki Klaus Iohannis államfő tegnap, nyomatékosítva, hogy a húsvéti ünnepeket ő maga otthon tölti a feleségével, tévén követik a templomi szertartást is.