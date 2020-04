Nagyszabású rendőri ellenőrzések

Az április 2. és 7. között lebonyolított ellenőrzésekről 8-án késő este, jó órával éjfél előtt számolt be a Kovászna megyei rendőrség, mely a megyei csendőrséggel, a Brassó megyei rohamcsendőrséggel, a szükségállapot kihirdetésekor a belügyminisztériumnak alárendelt sepsiszentgyörgyi helyi rendőrséggel, valamint az erdészeti hatóság megyei hivatalával és a megyei katonai egységekkel közös akciókat szervezett a koronavírus járvány megfékezésére hozott intézkedések betartatására.

Múlt csütörtökön Előpatakon és Kézdivásárhelyen, pénteken Bardocon, Sepsiszentgyörgyön és Vargyason, szombaton és vasárnap Árkoson, Előpatakon, Gidófalván, Hidvégen, Illyefalván, Kökösben, Málnáson, Mikóújfaluban, Nagyborosnyón, Rétyen, Sepsibodokon, Sepsibükszádon, Sepsikőröspatakon, Sepsiszentgyörgyön és Uzonban végeztek ellenőrzéseket. Hétfőn az Oltfej alsó részén, Gidófalván, Sepsibodokon és Sepsikőröspatakon, kedden Bodzavidéken, jelesül Bodzafordulón, Szitabodzán és Zágonbárkányban jártak.

Az akciók során több mint 300 ezer lej összrtékben róttak ki bírságot. 121-et a kijárási tilalmat megszegőknek, de más szabálysértésekért is. Például 22-t forgalmi kihágásért, tízet gazdasági-kereskedelmi, tízet erdészeti jellegű szabálysértésért, kettőt közrendészeti, kettőt élelmiszerbiztonsági szabályok be nem tartásáért, egyet a kötelező gépjármű-biztosítás elmulasztásáért, és egy ittas vezetőt is lebuktattak. (sz.)