Ötezernél több fertőzés

A betegek száma mindenütt növekvőben, Suceaván már 1487-en vannak, Bukarestben 659-en, és két megye – Hunyad és Neamţ – is átlépte a 200-as küszöböt. Háromszéken 62-re emelkedett az igazolt fertőzések száma (ez 5-tel több, mint az előző napon), Hargita megyében 4-re (1 új eset), Maros megyében 146-ra (43 új eset). Intenzív osztályon jelenleg 178 beteget ápolnak Romániában, gyógyultan 647-en távoztak.

Nőtt az elhalálozások száma is, a legfrissebb adat szerint 229-re. Ez 20 áldozatot jelent szerdától csütörtökig, de vannak köztük olyanok is, akik már napokkal korábban életüket vesztették, csak most kerültek be a járvány-statisztikába. Intézményes karanténban 25 ezernél, házi elkülönítésben 87 ezernél vannak többen.

Megugrott a kijárási tilalom megszegőinek száma: egy nap alatt 7741 személyt bírságoltak meg emiatt (összesen 16,6 millió lejre), az előző 6690-hez képest. A bűnvádi eljárások száma is folyamatosan emelkedik, 341 iratcsomónál tart, ami 6-al több, mint egy nappal korábban.

A külföldön élő román állampolgárok körében 679 bizonyult koronavírussal fertőzöttnek, ez 18 új esetet jelent, az elhunytak száma pedig 38, eggyel több, mint szerdán. A legtöbb érintett – 418 személy – Olaszországban él, Spanyolországban 196-on vannak, kilenc más országban 1-32 között van a fertőzöttek száma. Ketten felgyógyultak, egyikük Tunéziában, a másik Indonéziában.