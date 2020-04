Ötezernél több fertőzés, újabb két háromszéki áldozat

Két újabb háromszéki áldozata is van a koronavírus-járványnak: egy 78 éves nő, akit április 6-án utaltak be a sepsiszentgyörgyi kórházba szívelégtelenséggel és légzési nehézségekkel, és még aznap el is hunyt (a COVID-19-cel való fertőzést azonban csak csütörtökön igazolták), és egy 49 éves férfi, akit április 4-én utaltak be, és 7-én hunyt el (az ő teszteredményét is csütörtökön közölték).