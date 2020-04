Szeretett gyermekünk, testvérünk, édesapánk, kedvesünk volt és marad mindörökké. A sepsiszentgyörgyi

SZŐCS ABA

április 8-án, életének 41. évében hirtelen távozott az örökkévalóságba, s bár búcsúzni nem tudtunk tőle, hisszük, hogy találkozunk még.

Fájó űrt hagyott maga után, drága emlékét örökké megőrizzük. Szűk családi körben búcsúzunk tőle, akik ismerték, szerették, áldozzanak egy percet emlékére.

Gyászoló szerettei

4410/b

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a kézdivásárhelyi

özv. HADNAGY FERENCNÉ

DOMBAI MARGARETA

életének 81., özvegységének 9. évében 2020. április 8-án visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése április 10-én 12 órakor lesz a kézdivásárhelyi római katolikus ravatalozóházból a helyi temetőben szűk családi körben.

A gyászoló család

1010



Részvét

Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak

DEMETER PÉTER elhunytakor.

Mezei Misi bácsi,

leánya és veje

4316838



Megemlékezés

Kegyelettel emlékezem a kézdivásárhelyi ifj. MOLNÁR LÁSZLÓRA halálának 8. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Édesapja

1004

Fájdalommal emlékezünk a felsőcsernátoni id. KÉSZ ANDRÁSRA halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerető családja

1009

„A csend beszél tovább, helyettem ő mondja el / A csend beszél tovább, helyettem ő énekel... / Akkor is hallod a hangomat, hogyha fáj, hogyha nem szabad / Mindig itt vagy és ott leszek, ahol a szél zúg, a Nap nevet...”

Fájó szívvel emlékezünk édesapánkra, BALÁZS ZOLTÁN nyugalmazott zenetanárra halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Gyermekei és családjaik

du.

Még most is megtört szívvel emlékezünk április 10-ére, amikor két éve, hogy elvesztettük szeretett gyermekünket, feleségünket, édesanyánkat, testvérünket, a jó rokont és szomszédot, a kommandói PÉTERFI KATALINT. Aki ismerte és szerette, áldozzon egy percet emlékére. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4409/b

Fájó szívvel emlékezünk a marosvásárhelyi születésű

dr. KEREKES JENŐ maksai családorvosra halálának 2. évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük.

Hogy egy édesapa milyen drága kincs, csak az tudhatja, akinek már nincs. Drága jó szívét áldd meg, Atyám, és köszönöm, hogy ő lehetett az én édesapám.

Szerettei

du.

Sohasem halványul szívünkben emléked, sohasem szűnik meg lelkünk gyásza érted. Kegyelettel emlékezünk ifj. NAGY ANDRÁS főgyógyszerészre halálának nyolcadik évfordulóján.

Szerettei

4316822

Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt rá idő, el kellett indulni. Azóta már a lelked békére talált, és te a mennyből vigyázol ránk. Fájó szívvel emlékezünk a hat hete elhunyt fotosmartonosi

PAPP IRÉNKÉRE

(szül. VERESS). Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Lánya, veje, fia, unokája

és családja

4316832

Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, nem haltál meg, csak álmodni mentél, szívünkben itt él emléked örökre, ha látni akarunk, felnézünk az égre. A csillagok között utazol tovább, ott várj ránk, ha időnk lejárt. Fájó szívvel emlékezünk a kovásznai id. MÁRTON LŐRINCRE halálának ötödik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4316834

„Önmagam árnyéka lettem, / Mint délibáb a Hortobágyon, / Hol fölém hajolt a Hold, / azon a puha, nedves szalmaágyon, / Sóhajomat, kéjemet nem látta más, / Csak a híd, az a szivárványos látomás, / S a csillagok szikrázva fel s alá jártak, / Odaadta lelkemet a fenti mennyországnak.” (Korbel Zsuzsanna: Délibáb) Kegyelettel emlékezünk TÖRÖK KLÁRÁRA halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Fia és családja

4316842