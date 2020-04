Mellénk szegődött Jézus

Húsvét Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe. Az idei szokatlan, különleges alkalom, hisz fizikailag nem úgy éljük meg, mint ahogy megszoktuk. Nem mehetünk el templomainkba, ott nem részesülhetünk Jézus kereszten megtört testének és kiontott vérének jegyeiben. A világjárvány okozta válságos helyzetben mégis ott a remény, az idei húsvétnak a nagy lehetősége, hogy tán most észrevesszük a mellénk szegődött Jézust. Az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetői ezúttal is elküldték húsvéti pásztorlevelüket, üzeneteikből válogattunk.

Az idei húsvét nagy lehetősége

Sokak számára nagy kérdőjel az, hogy miért éppen most elérhetetlen az istenháza – írja Kovács Gergely, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke arra utalva, hogy az idei húsvéton templomainkban zárt ajtók mögött kerül sor a liturgiákra. Pedig az Istennel való találkozás lehetősége az is, amiben most részünk van. Nem a megszokott, a hagyományos módon, ahogy eddig tettük. Rátalálni Istenre a mindennapjaikban, az életünk legapróbb mozzanataiban is, megtapasztalni az Ő jelenlétét mindig, mindenhol, mindenben – erre kaptunk lehetőséget a bezárt templomok, a megváltozott életmód által. Megtalálni az ünnep belső, igazi lényegét, tömjénfüst és kóruszengés nélkül is – ez az idei Húsvét nagy lehetősége. Amikor minden elhalkul, kiüresedik és elvesz körülöttünk, talán észrevesszük a mellénk szegődött Jézust. Őt, aki húsvétkor feltámadt, az örök élet ígéretével visszatért közénk, aki lángra gyújtja szívünket.



Nézzünk fel Jézusra

Nemzedékünk először szembesül világméretű járvánnyal, mely rányomja bélyegét ünneplésünkre is. Miközben azért adunk hálát, hogy Krisztus legyőzte a halált, talán kétségbeesetten figyeljük a betegség tüneteit, és naponta szorongva imádkozunk a mieinkért és önmagunkért. Miközben azt ünnepeljük, hogy Krisztus közösséget teremtett Önmagával, és minket is a felelősségteljes gyülekezeti és közösségi életre nevel, mégsem élhetjük meg korlátlanul ezt a közösséget templomainkban, de még a nagycsaláddal, barátokkal sem – írja Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház püspöke. Folytatja: most még inkább tekintsünk fel Jézusra! Tegyünk meg mindent, ami emberileg az orvostudomány szerint véd a fertőzéstől. De ne feledjük el, hogy ezek felett is Isten az úr. A gonosz, a sötétség fejedelme ma is el akar választani minket Istentől, el akar szakítani megváltónktól, és ma is el akar minket választani egymástól is. De – Pál apostollal együtt – meg vagyok győződve arról, hogy „sem élet, sem halál”, sem karantén, sem járvány, sem más fenyegetettség nem tud elválasztani bennünket Isten szeretetétől és Jézus Krisztussal való közösségünktől. Tekintsünk fel Jézusra, mert a feltámadott közelében ma is meghallhatjuk, hogy szól hozzánk, meghallgatja kéréseinket, megérti félelmeinket. A közelében ma sincs hatalma a gonosznak, és ma is van gyógyulás testnek és léleknek. Ne féljetek, nézzetek fel Jézusra, mert nála élet van! – zárja felhívással sorait az unitárius egyházfő.



Az élet győzelme

Húsvétkor a fényt, az örömöt, az egymásra találást, az újrakezdést, az életet, végső soron a feltámadást ünnepeljük. Ebben az esztendőben, amikor a megpróbáltatások nehéz napjait éljük, húsvétot mindenekelőtt a jézusi élet, tanítás, példa, életeszmény, istenfiúság győzelme ünnepének tartom – írja Bálint-Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke. A hívő keresztény embernek fel kell tennie a kérdést ezekben a kritikus napokban is, hogy számára mi a fontos. A látható, emberformálta világ a maga sziporkázó, de hamis színeivel vagy a tiszta, isteni fény? Mi a nagyobb? A világ feletti uralom becsvágya vagy Isten országának szeretetben való szolgálása?

Húsvét ünnepén ezekkel a súlyos és minden ember életében lényegbe vágóan fontos kérdésekkel szembesülünk. Kínok, keservek, vajúdások és szenvedések között meg kell találni a választ a fentebbi kérdésekre, és akkor igazi húsvétunk lesz! – biztat a főpásztor.

Az imádság az Istenben bízó ember lélegzetvétele, ami által magához veszi az isteni, lelki értelemben éltető „levegőt”, de nemcsak önmagáért, hanem a mellette élő embertársáért is imádkoznia kell. Így tehát szolgálat is a másokért mondott ima, mert nem lehetünk közömbösek, hogy ez a világ rohan a pusztulása felé. Szakadék szélén állunk, de az imára képes, erős lelkek életmentőek lehetnek.

Ez esztendő húsvéti üzenete a jó reménységre, bizakodásra való felhívás. Mindig adódtak és adódnak súlyos gondok, kritikus helyzetek, veszedelmek. Ezekkel a veszélyes helyzetekkel kapcsolatban hangzik a fölhívás, biztatás. Húsvét ünnepén ma így szól a jézusi tanítás: bízzatok, legyetek jó reménységgel, ne csüggedjetek, amikor a világ nyomorúsághullámai magasra csapnak! Ennek a derűs, bizakodó magatartásnak a legmélyebb okát is megmondja Jézus: azért bízhattok minden körülmények között, mert én legyőztem a világot! – zárja sorait az unitárius egyházfő.



Jézus él, és általa mi is élni fogunk

Ezen a húsvéton az egész világ halálfélelemben és halálközelségben él. Ha eddig nem is gondoltunk rá, most, hogy az emberiség van a halálos ágyon, legalább most legyen beszédtémánk – írja Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke.

Eddig határozott elképzeléseink voltak a világról és benne az emberről. Arról, aki a tudományban óriási eredményeket ért el. Annyira elégedettek voltunk magunkkal, hogy még Istent is fel akartuk használni a magunk céljaira. Ezért volt tabutéma számunkra a halál, amely a feltámadás hite nélkül mindenki számára rémisztő és borzalmas. E húsvét alkalmával azonban Isten lehetőséget ad számunkra, hogy gondolkodásunk megváltozzon. De ez csak úgy történhet meg, mint az első húsvét idején, vagyis ha mi találkozunk a feltámadott Jézus Krisztussal. Ő az, aki jön felénk, ő az, aki bennünket megszólít, és közösséget alkot velünk. Mi ettől lehetünk hívők, nem más erő által. Ha nincs vele találkozás, akkor marad a félelem. Jézus itt van köztünk, láthatatlanul, de nem megtapasztalhatatlanul. Eljön az idő mindannyiunk életében, amikor pontot kell tenni a földi élet végére, el kell engednünk azt. De ezzel nincs vége mindennek. Hiszen Jézus él, és általa mi is élni fogunk – ezt ígérte nekünk. És ez az igazi húsvéti üzenet – vallja a református főpásztor.

Összeállította: Szekeres Attila