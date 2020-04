Húsvéti úrvacsoravétel otthonainkban

Az emberiség nagy drámája zajlik most a szemünk előtt. Lassan mindenki számára világos lesz, hogy Isten kezébe kell letennünk az életünket. Olyan ez, mint a mi megváltásunk is, hogy saját erőből, akaratból nem megy. Az ige mellett az úrvacsora az, ami igazán megerősít minket. Igen ám, de ebben a mostani helyzetben a húsvéti úrvacsoraosztás került veszélybe. De mint mindig, most is beigazolódik, hogy ha Isten becsuk egy ajtót előttünk, kinyit egy ablakot – írja Kató Béla református püspök, aki megoldást javasol.

Húsvét vasárnapján délelőtt 10 órakor a Duna Televízióban református ünnepi istentisztelet és úrvacsoraosztás lesz. Ez az igehirdetés az Erdélyi Református Egyházkerület Facebook-oldalán is követhető 10 óra 10 perctől. Igét hirdet dr. Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöke a saját családja körében. Az istentisztelet után a megterített úrasztala mellett úrvacsoráznak. Ebbe kapcsolódhatnak be a hívek úgy, hogy mindenki odahaza, a saját családi hajlékában megteríti az úrasztalát, majd pedig a TV-n keresztül elhangzó felkérésre vallják meg bűneiket, tesznek vallást hitükről, és magukhoz veszik az úrvacsorát. Ahol lehetséges, ott a családfő adja a kenyeret és a bort a család többi tagjának, majd pedig ő maga vesz. Aki pedig egyedül van, maga veheti önmagának.

A Magyar Unitárius Egyház is megkereste a módját, hogy hívei a családi otthonaikban méltóképpen megülhessék a fontos pillanatot. Vasárnap 9 órakor a Marosvásárhelyi Rádió ünnepi unitárius prédikációt közvetít. 11 órától a Magyar Unitárius Egyház Facebook-oldalán ünnepi istentiszteletet közvetítenek élőben, igét hirdet Bálint-Benczédi Ferenc püspök, Rácz Norbert Zsolt lelkész úrvacsorai ágendát mond. 12.30-kor az Erdélyi Magyar Televízióban ünnepi unitárius istentiszteletet és úrvacsoravételt közvetítenek a kolozsvári belvárosi unitárius templomból.

Arra buzdítják a híveket, hogy otthonaikban éljenek a Jézus életére, tanítására és halálára emlékeztető jegyekkel. Készítsék elő a helyszínt, terítsenek meg egy asztalt, helyezzenek rá egy díszesebb poharat, amit töltsenek meg borral, és takarják le. Vágjanak kenyeret kockákra vagy csíkokra, helyezzék egy szebb lapostányérra vagy tálcára, és azt is takarják le. Készüljenek mind lelkileg, mind ruházatuk által a pillanat ünnepi jellegére. Énekeljenek és imádkozzanak a szertartást végzővel, majd amikor ő magához vette a jegyeket, az otthon levő hívek is vegyenek egy falat kenyeret, fogyasszák el, majd igyanak rá egy korty bort. Az úrvacsoravétel után imádkozzanak. A felnőtt családtagok osszanak egymásnak úrvacsorát.

Az otthoni úrvacsoravétel kapcsán Kató Béla írja: Valami olyasmit fogunk tenni, amit az őskeresztyén gyülekezetek tettek, amikor házanként megtörték a kenyeret, ezt azonban most mégsem magunkban tesszük, hanem a Kárpát-medence, de lehet, hogy az egész világot befogadó templomában lehetünk együtt testvéreinkkel. Most lehet, hogy el fog tűnni minden akadály, külsőség, ami elvonta figyelmünket az igazi bűnbánattól. Így lehet őszinte és igaz a mi mostani úrvacsoravételünk.

Az ökumenizmus jegyében ajánljuk a más vallású keresztény protestáns híveknek, használják ki a lehetőséget, és csatlakozzanak valamely református vagy unitárius istentisztelethez és úrvacsoravételhez. Mert Jézus mondja: „Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon”. (Ján 6.54)