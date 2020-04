A megbocsátás ünnepe

Ősi keresztény jelkép a fiókát saját vérével tápláló pelikán. A szimbólum az Erdélyi Református Egyházkerület fő címerképe is. Ez is a nagypénteki áldozatra utal: mint ahogyan a pelikán feláldozza magát, és saját vérével táplálja fiókáit, úgy Jézus Krisztus áldozatot vállalt, hogy bennünket, gyarló embereket tápláljon jelképesen, azaz megváltson bűneinktől.

Nagypénteknek megvannak a külső jelei. A böjtön kívül a katolikusoknál áldozatbemutatás nélküli csonka misét tartanak, ahol a templomban van szárnyasoltár, ott a táblaképeket kifordítják, protestánsoknál fekete terítőt használnak az úrasztalán, szószéken, esetleg az első padokon is.

A nagypénteket nem csak külsőségekben, hanem inkább belsőnkben kell megélnünk. Bocsássunk meg az „ellenünk vétkezőknek”, mint ahogyan az Úr imádságában is vállaljuk, és mi magunk is kérjünk bocsánatot azoktól, akiket megbántottunk. Tisztuljunk meg – legalább most, ebben a szükségállapotban –, és igyekezzünk szeretni embertársainkat!