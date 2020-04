Antal Árpád elmondta: nagyobb betörésről, rablásról nincs tudomása, kisebb gondokról viszont értesültek. Az ilyen jellegű panaszok hozzá is eljutnak, általában nem azok részéről, akikkel megtörténik, ezért ezeket az információkat általában le kell ellenőrizni. Az elöljáró szerint több panasz érkezett annak kapcsán, és ő is tapasztalta, hogy a piac környékén, adott boltok előtt vagy akár nagyobb tömbházak bejáratánál rendszeresen feltűnnek elsősorban Előpatakról, Hetéről származó személyek, és próbálnak bizonyos terményeket eladni. Antal Árpád szerint az illetők csak kellemetlenséget okoznak a többieknek. Egyértelműen nem lehet közbiztonságot veszélyeztető jelenségként beállítani feltűnésüket, de feltevődik a kérdés, hogy miként jutnak be a városba a hatósági ellenőrzések ellenére. A polgármester szerint fennáll a veszély, hogy nemcsak ők érkeznek ide gond nélkül, hanem olyanok is, akik törvénytelenségek elkövetését tervezik. A jelenség kapcsán levelet írt a prefektusnak.

Korábban ezeket a problémákat a helyi rendőrség segítségével meg tudták oldani, de most erre nincs lehetőségük, ezért átiratokban jelzik a hatóságoknak, nyomást próbálva gyakorolni rájuk. Fel kell folyamatosan hívni a hatóság figyelmét arra, hogy az említett személyek nemcsak közbiztonsági, hanem közegészségügyi problémát is jelenthetnek, hiszen az elrendelt óvintézkedéseket nem tartják be. Jelen helyzetben pedig a hatóságok feladata a jelenség kezelése.