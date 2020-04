Javul Boris Johnson egészségi állapota

Tovább javult az új koronavírus okozta betegség miatt pár napig intenzív osztályon kezelt Boris Johnson brit miniszterelnök állapota – közölte tegnap délután a londoni kormányfői hivatal. Este a brit kormányfő már el is hagyhatta az intenzív osztályt, de továbbra is a kórházban maradt.

A Downing Street szóvivőjének rövid nyilatkozata szerint Johnson jól töltötte az éjszakát, állapota az intenzív kezelés hatására folyamatosan javul. A szóvivő szerint a miniszterelnök jó hangulatban van. Az 55 éves Johnsont vasárnap este vitték be a londoni St. Thomas Kórházba, miután megfertőződött a COVID-19 járványt okozó SARS-CoV-2 nevű vírussal, és betegségének egyes tünetei tíz nap elkülönítés után sem múltak. A Downing Street hétfőn késő este jelentette be, hogy Johnsont átvitték a kórház intenzív osztályára, miután állapota romlott. Az intenzív kezelés kezdete óta elhangzott hivatalos tájékoztatások rendre hangsúlyozták, hogy Johnson a rutinszerűen adott oxigénen kívül nem szorul semmiféle légzéssegítő eljárásra, így lélegeztetőgépre sem, és nincs tüdőgyulladása. Az azonban a Downing Street szerda esti tájékoztatóján hangzott el először, hogy a miniszterelnök állapota javulásnak indult. Johnson szóvivőjének tegnapi nyilatkozata szerint a javulás azóta is folyamatos. Estére pedig a kormányfő el is hagyhatta az intenzív osztályt.

Boris Johnson legutóbb múlt csütörtökön jelent meg a nyilvánosság előtt, amikor Nagy-Britanniában milliók köszöntötték tapssal az egészségügyi dolgozók áldozatos helytállását. Az emberek a városokban az erkélyekre, ablakokba, illetve a házak elé kiállva tapsoltak és éljeneztek.

A brit kormány szerint egyébként már nincsenek hirtelen kiugró növekedések az új koronavírus okozta nagy-britanniai megbetegedések számában, a tetőzés egyértelmű jeleire azonban még várni kell, ezért egyelőre nem lehet szó a járvány terjedésének megfékezését szolgáló intézkedések felülvizsgálatáról.

A tegnap ismertetett legújabb statisztika szerint Nagy-Britanniában eddig 65 077 páciens szervezetében mutatták ki az új típusú koronavírus jelenlétét. Ez azt jelenti, hogy egy nap alatt 4343-mal nőtt az azonosított fertőzöttek száma. A járvány nagy-britanniai halálos áldozatainak száma a tegnapi kimutatás szerint 7978; ez 881-gyel magasabb az előző napi adatnál.