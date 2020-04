A méhészek és halászok is elhagyhatják lakásaikat a megfelelő nyilatkozat kitöltésével, valamint azok is, akik gépkocsit, gépkocsialkatrészeket vásárolnak vagy szervizbe viszik autójukat – többek között ezt tartalmazza a 8-as számú katonai rendelet, amelyet Marcel Vela belügyminiszter csütörtökről péntekre virradó éjszaka, kevéssel éjfél előtt ismertetett. A rendelet április 10-én megjelent a Hivatalos Közlönyben, és hatályba is lépett. A koronavírus-járvány miatt március 16-ától bevezetett rendkívüli állapotot lehetővé teszi, hogy a belügyminiszter katonai rendeleteket hozzon, amelyeket azonban a miniszterelnöknek is ellenjegyeznie kell.

A 8-as számú katonai rendelet értelmében péntektől kezdve tilos a búza, az árpa, a zab, a kukorica, a rizs, a búzaliszt, a szójabab, az olaj és a cukor exportja. A növényvédelmi boltok és a piacok nyitva maradnak, utóbbiakon azonban csakis az őstermelők árulhatják termékeiket. A bolti eladóknak meg kell tenniük az ajánlott óvintézkedéseket, a termelőknek pedig mindig fel kell mutatniuk a termelői igazolványukat, de ezzel és a kijárási nyilatkozattal szabadon mozoghatnak a termelés helye és a piacok között.

Tilos felfüggeszteni az öregotthonok, gyerekotthonok működését, de ezen intézmények személyzete 14 naponként váltja egymást, és aki nincs a munkahelyén, az otthoni elkülönítésben tartózkodik. Az öregotthonok lakóit a rokonok erre az időszakra haza is vihetik.

A légi szállítást ezentúl a közlekedési minisztérium engedélyezi, hogy elkerüljék a kolozsvárihoz hasonló esetet (csütörtökön délután több száz idénymunkás zsúfolódott össze az Avram Iancu repülőtéren, hogy Németországba utazzon). Minden felszálláshoz minisztériumi engedély szükséges, még akkor is, ha a repülőterek a megyei tanácsok alárendeltségébe tartoznak. Spanyolország felé és onnan vissza a következő két hétben sem közlekedhetnek repülőgépek, ez a tiltás azonban nem vonatkozik az állami gépekre, a cargo- és postajáratokra, humanitárius célú vagy orvosi gépekre.

A 8-as számú katonai rendelet a román-magyar határon át munkába ingázók helyzetét is rendezte. Kimondja, hogy nem kell karanténba vagy lakhelyi elkülönítésbe helyezni Romániában a román-magyar határon át ingázókat, ha nem mutatják a koronavírus-fertőzés tüneteit. Ugyancsak nem kell elkülönítésbe vonulniuk azoknak a műszaki szakembereknek, akik azért jönnek az országba, hogy orvosi műszereket és berendezéseket helyezzenek üzembe. Ingázónak tekintik azokat a személyeket, akik igazolják, hogy valamely határátkelőtől 30 kilométerre laknak és dolgoznak a határ valamelyik oldalán, és hetente legalább egyszer hazatérnek. Újdonság, hogy már nemcsak a Létavértes-Székelyhíd, a Méhkerék-Nagyszalonta és a Nyírábrány-Érmihályfalva határátkelőket vehetik igénybe, hanem a Nagycsanád-Kiszombor, Nagylak-Nagylak, Battonya-Tornya, Gyula-Gyulavarsád, Ártánd-Bors, Vállaj-Csanálos és Csengersima-Pete határátkelőket is. A jogszabály külön kitér arra, hogy az ingázók mezőgazdasági gépekkel is átléphetik a határt.

Ideje bizonyítani, hogy fegyelmezettek, elszántak és egységesek vagyunk. Mindannyian fájdalmat érzünk a szeretteinktől való elkülönítés miatt. Biztos vagyok benne, hogy erőfeszítéseink eredményre vezetnek, ám felszólítok mindenkit, hogy tartsa be a szabályokat, és ne feledje, hogy a meggondolatlan gesztusok sokba kerülhetnek, még akkor is, ha ezt nem is veszik azonnal észre azok, akik talán a tudatlanságból vagy feltűnési vágyból hibákat követnek el, vagy helyrehozhatatlan gesztusokat tesznek”– jelentette ki Marcel Vela az újabb rendelet ismertetésekor. A belügyminiszter megismételte felhívását a külföldön élő románokhoz, hogy ne jöjjenek haza, ott ünnepeljék a húsvéti ünnepeket, ahol vannak, mert ezzel hozzájárulnak a járvány terjedésének korlátozásához.