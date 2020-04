Negyvennyolc kórházi alkalmazott tesztje pozitív, gyermekek is vannak a fertőzött betegek között

Előző írásunk

A méhészek és halászok is elhagyhatják lakásaikat a megfelelő nyilatkozat kitöltésével, valamint azok is, akik gépkocsit, gépkocsialkatrészeket vásárolnak vagy szervizbe viszik autójukat – többek között ezt tartalmazza a 8-as számú katonai rendelet, amelyet Marcel Vela belügyminiszter csütörtökről péntekre virradó éjszaka, kevéssel éjfél előtt ismertetett. A rendelet április 10-én megjelent a Hivatalos Közlönyben, és hatályba is lépett. A koronavírus-járvány miatt március 16-ától bevezetett rendkívüli állapotot lehetővé teszi, hogy a belügyminiszter katonai rendeleteket hozzon, amelyeket azonban a miniszterelnöknek is ellenjegyeznie kell.