Félezernél több új fertőzött

Ugyanebben a 24 órában 12 elhalálozást jelentettek, amivel az áldozatok száma 282-re módosult. A betegek közül 208-an vannak intenzív osztályon, gyógyultan 758-an távozhattak. A karanténban levők létszáma 25 ezer alá, a házi elszigeteltségben levőké 75 ezer alá csökkent. A külföldön élő román állampolgárok között tíz új fertőzést és egy elhalálozást jegyeztek. Ezzel a fertőzöttek száma 694-re, az elhunytaké 43-ra emelkedett.

Megyénkben az igazolt fertőzések száma 91-re ugrott 79-ről, ez 12-vel több, mint a pénteki adat. Hargita megyében továbbra is kevés, alig 6 esetet azonosítottak (pénteken még 5 volt), Maros megyében ellenben már 203-at, 42-vel többet, mint az előző napon. Ezzel a harmadik székely megye is arra a listára került, ahol 200 és 300 között mozog a fertőzöttek száma, déli szomszédunkkal, Brassó megyével együtt, ahol 29 új esettel 219-nél tartanak. Még négy más megye van ebben a helyzetben: Arad (229 esettel), Hunyad (254), Neamţ (265) és Temes (275). Száz és kétszáz közötti igazolt fertőzést jegyeznek pillanatnyilag kilenc megyében: Fehér, Botoşani, Kolozs, Konstanca, Galac, Iaşi, Ilfov és már Szeben megyében is. Országszinten változatlanul Suceava áll a legrosszabbul, 1614 esettel, Bukarest is tartja a második helyet 730 igazolt fertőzéssel. A legjobban Hargita megye áll, és még egyetlen megyében, Gorjban van tíznél kevesebb (8) koronavírus-fertőzés. Tíz és húsz közötti esetszámot hét megyéből jelentettek: Brăila, Buzău, Mehedinţi, Olt, Szilágy, Tulcea és Vâlcea. Az elvégzett tesztek száma 59 272.

Ugyancsak gyorsan nő a járvány terjedését akadályozó intézkedések meghiúsítása miatt indított bűnvádi eljárások száma: egy nap alatt 16 új iratcsomót nyitottak, összesen 366 van munkában. A kijárási tilalom megszegéséért közel 9 ezer személyt bírságoltak meg, összesen 19,4 millió lejre.

Világszinten az április 10-ei összesítés szerint 1 563 857 koronavírus-fertőzést igazoltak (ebből 697 732-t az európai országokban), 95.044 elhalálozást és 376.734 gyógyulást. A számok minden kategóriában növekvőben vannak.