Hatezernél több fertőzés, 26 új eset Háromszéken

A stratégiai kommunikációs törzs vasárnapi közlése szerint e napon 204 beteget ápoltak intenzív osztályon, a gyógyultak létszáma pedig 852. Intézményes karanténban 24 193, házi elszigetelésben 68 757 személy volt -- mindkét szám csökkenést mutat. Az elvégzett tesztek száma meghaladja a 62 ezret, a hétvégén azonban a hírtelevíziók által megszólaltatott szakemberek szerint kevesebbet végeznek, mert nincs elég laboratóriumi alkalmazott ahhoz, hogy megállás nélkül dolgozzanak a beküldött mintákon.

Az igazolt fertőzések száma Háromszéken is száz fölé emelkedett, a legfrissebb összesítésben 117 pozitív teszteredmény szerepel, ez 26 új esetet jelent 24 óra alatt. Hargita megyében ezúttal is egyetlen új fertőzést találtak (most 7 van), Maros megyében 217-et (14-gyel többet, mint az előző napon). Az éllovas Suceaván 1661, Bukarestben 751 új eset van, Hunyad megye átlépte a 300-as küszöböt, ott 303 fertőzést igazoltak. Rosszul alakulnak a dolgok Vrancea megyében is, ahol április 12-én 117 fertőzést jelentettek, de Nelu Tătaru egészségügyi miniszter szerint Foksányban több kisebb gócpont alakult ki, és a megyeszékhely egyetlen hatalmas gócponttá válhat. Megfertőződött a helyi katonai kórház 35 egészségügyi dolgozója, emellett pedig a csendőrség, a készenléti felügyelőség és a megyei kórház több alkalmazottja is. Köztük van a megyei kórház menedzsere is, aki a hír hallatán eltűnt, de később kiderült, hogy egy szállodába zárkózott be az intézmény fontos dokumentumaival. A foksányi megyei kórház mától katonai parancsnokság alá kerül.

Az ünnepi hétvége dacára szaporodtak a bűnvádi eljárások is, szombattól vasárnapig nyolc új iratcsomót nyitottak a járvány fékezését célzó intézkedések meghiúsítása miatt, így már 374 van. A kijárási tilalmat megszegők (vagy az ellenőrzések) száma továbbra is napi kilenc ezer alatt van, a kirótt bírságok összege pedig meghaladja a 19 millió lejt, ezek az előző napokhoz hasonló nagyságrendű adatok.

A külföldön élő román állampolgárok között két új fertőzést és egy új halálesetet jelentettek. Világszinten a fertőzöttek száma meghaladja az 1,6 millió főt (ez majdnem 90 ezer új esetet jelent egy nap alatt), az elhunytaké pedig a százezer főt (ez 7 ezernél több áldozat egy napra).