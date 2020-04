Hat új eset Háromszéken, háromszáznál több az országban

Országszinten az egészségügyi személyzet 812 tagja fertőződött meg az új koronavírussal, a legtöbben Suceava megyében (429) és Bukarestben (103), de Vrancea megyében is, ahol a foksányi kórházat is katonai vezetés alá helyezte Nelu Tătaru egészségügyi miniszter. A suceavai és a dévai kórház után ez a harmadik, amely a hadsereg irányítása alá került. A dévai kórház egyébként kikerült a karanténból, de Hunyad megye továbbra is a leginkább fertőzöttek közé tartozik, 303 esettel. Kereken 300 igazolt fertőzéssel Temes megye követi, kétszáznál több esetet Arad (270), Brassó (253), Maros (222) és Neamţ (286) megyéből jelentettek. A listát továbbra is Suceava vezeti 1731 esettel, utána Bukarest következik 774 esettel. Hargita megye még mindig a legkevésbé fertőzött, ott 7 esetről tudnak.

Nőtt a súlyos betegek száma is: intenzív osztályon jelenleg 231 beteget ápolnak, ez 27-tel több, mint az előző napon volt. Az elhalálozások száma 12-vel emelkedett, így már 318 áldozata van a kórnak, jó hír ellenben, hogy a gyógyulások üteme nagyobb, már 914-en mondhatják magukat újra egészségesnek, közülük 66 az elmúlt 24 órában kapta meg az erre vonatkozó orvosi igazolást. Az elvégzett tesztek száma 67 204, ebből 4876 friss. Karanténban 24 020, házi elszigetelésben 71 293 személy van jelenleg. Kétezernél többen azért kerültek karanténba, mert megszegték a házi elszigetelésre vonatkozó szabályokat, majdnem százan pedig azért, mert megszöktek belőle. Három suceavai személy ellen bűnvádi eljárást is indítottak, mert megpróbáltak Németországba repülni Kolozsvárról, de elkapták őket. Ezzel 379-re nőtt a járvány megfékezésére irányuló intézkedések meghiúsítása miatt indított bűnvádi eljárások száma, és a kijárási tilalmat megszegőké sem csökken, vasárnap déltől hétfő délig 9791 személyt bírságoltak meg emiatt, összesen 21,8 millió lejre.

A külföldön élő románok között a koronavírussal fertőzöttek száma meghaladta a 700-at (pillanatnyilag 703), az elhalálozottak száma pedig 47. Világszinten 1,7 milliónál több koronavírusos esetet jegyeznek, 108 ezernél több elhalálozást, és 430 ezernél több gyógyulást. A legtöbb halálos áldozatot az Amerikai Egyesült Államokban szedte a járvány: a szombati adatok szerint már összesen 19.833-an haltak meg az ott, többen, mint az eddig leginkább sújtott Olaszországban, ahol 19.468 halálos áldozatot regisztráltak eddig. Az Egyesült Államokban összesen több mint 500 ezer fertőzött van, de messze kiemelkedik a tagállamok közül New York, ahol 172 ezer esetet és közel kilencezer halálos áldozatot tartanak nyilván. A Transindex portál közlése szerint Donald Trump elnök vasárnap este az Egyesült Államok valamennyi tagállamát katasztrófa sújtotta területnek nyilvánította. Trump a Twitteren azt írta: először fordul elő az amerikai történelemben, hogy elnöki rendelettel az országnak mind az 50 tagállamát katasztrófa sújtotta területnek nyilvánították. Hozzátette viszont, hogy „győzni fogunk a láthatatlan ellenség elleni háborúban.”