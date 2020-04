Hirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány miatt mind az apróhirdetési, mind a reklámiroda hétfőtől csütörtökig naponta 11–14 óráig tart nyitva. 14 óra után kizárólag gyászjelentőt fogadunk el, a szöveget, kérjük, küldjék el a korrektura@3szek.ro e-mail-címre, a szolgáltatás ellenértékét másnap a fent jelzett időintervallumban kell törleszteni. Megértésüket köszönjük. Háromszék

Nyugdíjpénztári tájékoztató

A megyei nyugdíjpénztár értesíti az érdekelteket, hogy a nyugdíjra való jogosultság megállapítására, illetve a nyugdíjak újraszámítására vonatkozó kérelmeket telefonon, e-mailban vagy faxon fogadják a következő elérhetőségeken: telefonon a 0267 310 535-ös, faxon a 0267 318 208-as számon vagy az andreea.karoly@cnpp.ro, illetve a comunicare.covasna@cnpp.ro e-mail-címen. Arra kérik ügyfeleiket, hogy a kérelemben jelöljenek meg egy telefonszámot, ahol az ügyintézés során a munkatársak vissza tudják hívni őket. Az utódnyugdíj – ún. árvasági segély – kapcsán közlik: azok a gyermekek, akik most töltik a 16 évet, továbbra is meg fogják kapni a juttatásukat. A tanulmányokat igazoló iratokat a szükségállapot megszűnte után kell benyújtani.

Képernyő

RTV1, MAGYAR ADÁS – 15 óra. Cine-Ma – Anger Zsolt színművész, rendező. A bukaresti Magyar Filmhét egyik vendége Anger Zsolt volt, Bergendy Péter Trezor című tévéfilmjének főszereplője. A házigazda, Kacsó Edith színházi és filmszerepeiről, illetve erdélyi színházi rendezéseiről kérdezi. Beszélgetések a Kávéházban – Függőségek, II. rész. A beszélgetésének második részében a prevenció és a család szerepéről lesz szó. Zacher Gábor, Horváth Levente és Dégi László Csaba különböző megközelítésből világítja meg nagyjából ugyanazokat a kérdéseket. A toxikológus főorvos pragmatikus szempontokból, gyakorlott, médiában járatos stílusban, a teológiai tanár visszafogottabban, de a nem kevésbé fontos lelki oldalról közelíti meg a függőségek problémakörét. Vannak megegyező és eltérő vélemények. B. Nagy Veronika műsora minden korosztálynak tanulságos lehet.

Pályázat a bútorfestésről

„Virágozta anno…” címmel hirdetett rajz- és alkotópályázatot a bútorfestésről a Hagyományok Háza Nyitott Műhelye óvodai és iskolai vagy egyéni gyerekcsoportok, szakkörök és egyéni pályázók számára. A pályázat egyik fontos célja, hogy ösztönözzék az otthon maradó családokat a kreatív időtöltésre, a közös alkotásra, hogy megörökítsék a népi bútorfestés emlékeit, motívumait, formavilágát. Rajzok mellett a kiírásra társasjátékkal, memóriajátékkal vagy mesekönyvként összefűzött alkotásokkal, képeslappal és könyvjelzővel is lehet pályázni. A felsősöktől népzenei könyv- vagy lemezborító-tervet, képregényt is várnak. Jelentkezni a Kárpát-medencéből és a diaszpórából lehet, a pályázatokat április 30-ig várják. További tudnivalók a hagyomanyokhaza.hu oldalon olvashatóak.

Halljuk egymást!

Telefonos segítő szolgálatot indít az RMDSZ Nőszervezete. A kezdeményezés célja megelőzni a bezártság okozta elmagányosodást, hiteles forrásból tájékoztatni a szépkorúakat, hozzáértő segítségnyújtást biztosítani számukra. Elsősorban azoknak az időseknek a helyzetén szeretnének könnyíteni, akiknek családja nem él itthon, vagy akik nem használnak számítógépet, internetet, a helyi segítő lehetőségekről pedig nem értesülnek. A program célja a tájékoztatás, amely szakemberek által összeállított útmutató alapján történik. Önkénteseik rendszeresen telefonálnak az ezt igénylő időseknek, akiket nem csak meghallgatnak, de naprakész információkkal is ellátnak. A szolgáltatást igénylő idősek a szövetség nőszervezetének ügyvezető elnökénél, Bogya Annánál jelentkezhetnek hétköznaponként 10–13 óra között a 0756 322 006-os telefonszámon.

Érvényesek a lejárt iratok

A sepsiszentgyörgyi személynyilvántartó közszolgálat által kiállított dokumentumok érvényessége automatikusan meghosszabbodik a szükségállapot végéig és a lejárt dokumentumokat is érvényesnek tekintik a hatóságok az ország területén – tájékoztatott Sepsiszentgyörgy önkormányzata.

A személynyilvántartó osztály által kiállított személyi igazolványok, az ideiglenes személyi igazolványok és a lakóhelyet igazoló okiratok Románia területén a szükségállapot idején és annak lejárta után 90 napig érvényesek. Ha lejárt okiratról van szó, személyi igazolvány kiállítására vonatkozó kérést kizárólag a szükségállapot lejárta után fogadnak, függetlenül attól, hogy ez a szükségállapot ideje alatt vagy azt megelőzően történt. Kéréseket csak indokolt esetben, az irat elvesztése, lopás, rongálódás, illetve egészségügyi helyzet esetén fogadnak. Ehhez a személynyilvántartónál a 0744 816 367-es telefonszámon kell időpontot foglalni.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön csütörtökig 20–8 óráig a Nicolae Iorga utcai Sensiblu (telefon: 0267 312 049, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), Kézdivásárhelyen vasárnapig a Dona (22-es udvartér, 1 szám, telefon: 0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

MUNKAÜGYI FORRÓVONAL. A kölcsönös tájékoztatás jegyé­ben a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivataltól telefonon és e-mail­ben igényelhetők információk a kényszerszabadságról, s ugyanezen elérhetőségeken várják az érdekelt munkaadók bejelentéseit is. A szolgáltatás hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óráig vehető igénybe, e-mail: covasna@anofm.gov.ro, telefon: 0788 327 021, 0784 270 021. A megjelölt időpontokon kívül, 16.30-tól éjfélig a 0788 327 020-as telefonon lehet tájékoztatást kérni.

ELMARAD A LÁTTAMOZÁS. Nem kell személyesen megjelenniük a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatalnál a nyilvántartásban szereplő munkanélkülieknek, valamint a szociális jövedelemben részesülők, igazolványaik szokásos havi láttamozása ugyanis a járvány okozta helyzetben elmarad. Az intézmény tájékoztatása szerint az intézkedés március 26-tól érvényes.

ELMARAD A TALÁLKOZÓ. A már szokásos, minden hónap második csütörtökjén megszervezésre kerülő német nyelvű törzsasztal találkozója a kijárási tilalom miatt ebben a hónapban elmarad. Információk a www.stammtisch.ro honlapon.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi irodája a járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások ideje alatt zárva tart. Továbbra is elérhetőek a +40 730 076 447-es telefonszámon. A polgári kezdeményezés számítógépen való aláírásához is ezen a telefonszámon tudnak segítséget nyújtani.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATOT vehetnek igénybe a magyarságuk miatt hátrányos megkülönböztetést elszenvedők. Érdeklődni a 0741 568 527-es telefonon lehet.