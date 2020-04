Az MKSZ közleményében felelevenítette, hogy a koronavírus megjelenése miatt, illetve a kórokozó terjedésének megakadályozása érdekében március 14-én valamennyi, az általa és a megyei kézilabda-szövetségek által kiírt bajnokság és kupasorozat mérkőzéseit felfüggesztette. Mivel ezeket meghatározatlan ideig nem lehet folytatni, a szövetség vezetőtestülete úgy döntött, hogy a sorozatokat – élvonal, másodosztály, Magyar Kupa és Ligakupa – befejezettnek nyilvánítja.

Az egyhangúlag meghozott döntés része, hogy a helyezéseket nem osztják ki és a csonkán lezárt idényben nem lesznek kiesők, illetve feljutók sem. A nemzetközi kupákban azok a csapatok vehetnek részt, amelyek a 2018–2019. évi szezon eredményei alapján erre jogosultak voltak, így a férfiaknál a MOL-Pick Szeged és a Telekom Veszprém indulhat a Bajnokok Ligájában, a nőknél pedig a címvédő Győri Audi ETO KC biztos indulása mellett a magyar szakszövetség szabadkártyákban is reménykedik.

A bajnokságok berekesztésével kapcsolatban megkeresésünkre a sepsiszentgyörgyi Halász Levente elmondta, szerinte az adott körülményekhez viszonyítva a meghozott döntés észszerű volt. Hozzátette: a szakszövetség nem tudott volna úgy dönteni, hogy mindegyik csapatnak megfeleljen, nincs olyan lépés, ami valakit ne érintene hátrányosan. A 32 éves háromszéki balátlövő az élvonalban szereplő Dabasi KC játékosa, aki ebben az idényben a pontvadászat 10. helyén záró csapat ötödik legeredményesebb góllövője, ugyanis 16 bajnoki mérkőzésen 49 gólt szerzett.

„Ha bajnokot és kiesőt hirdettek volna hét fordulóval a bajnokság vége előtt, azzal a többi csapatnak nem adták volna meg az esélyt arra, hogy elsők legyenek vagy arra, hogy az élvonalban maradjanak. Gazdaságilag az egész világot érinti a járvány, így a kézilabda-bajnokságokat is, hiszen nincsenek jegyeladások, a közvetítési díjak is elmaradnak és a támogatók is elsősorban arra törekednek, hogy átvészeljék ezt az időszakot. Valószínűleg a csapatok a játékosokkal is tárgyalásokat folytatnak a soron következő havi fizetésekkel kapcsolatban. Úgy gondolom vis major helyzet alakult ki, egy kicsit mindenkinek rugalmasnak és megértőnek kell lennie, megtalálni azt a megoldást, ami valamilyen szinten mindenkinek jó” – fogalmazott a sepsiszentgyörgyi balátlövő.

Halász elmondta, a jelenlegi idény sem neki, sem pedig a csapatnak nem volt sikeres. A hátralévő 7 forduló lejátszása esetén legfeljebb a 9. hely megszerzésére lett volna reális esélyük, ugyanis sok pontot buktak, amit nem szabadott volna. Az egyéni teljesítményével egyáltalán nem elégedett, viszont bízik abban, hogy a jövőben hatékonyabb lesz. Hozzátette, az elért eredmények nem egyeznek meg az idény elején kitűzött célokkal, sem egyéni, sem pedig a Dabas KC szempontjából, hiszen a csapattal szerették volna megismételni az előző szezonban elért 8. helyezést, és egyénileg ő is sokkal többet akart hozzátenni a közös teljesítményhez.

„A céljaimat nehéz elérni, mert mindig nagyon magasra teszem a lécet. Egykori edzőm, Mocsai Lajos mondta nekem, hogy mindig tedd a mércét egy kicsit magasabbra annál, amit el tudsz érni, mert másképp soha nem tudod meg, hol a felső határa a tudásodnak. Egyelőre nem terveztem programot az előttem álló időszakra, mivel lefújták a bajnokságot, szeretnék a lehető leghamarabb hazalátogatni Sepsiszentgyörgyre, hogy együtt lehessek a szüleimmel” – fogalmazott Levente, aki azt is elmondta, hogy a következő idényben mindenképp szeretné visszakapni az igazi önmagát, így teljes mértékben megpróbálja kihasználni a hosszú szünetet, és megkísérel minél jobb formába lendülni.