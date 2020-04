Marcel Vela belügyminiszter bejelentése szerint exporttilalom lép érvénybe a búzára, búzalisztre, árpára, zabra, szójára, kukoricára, olajos magvakra, illetve az olajgyártás melléktermékeire, továbbá tilos lesz az országból kivinni pékipari termékeket, kekszeket, de ugyanígy cukrot is. A katonai rendelkezés célja biztosítani a hazai üzletek megfelelő ellátottságát, elhárítani az esetleges fennakadást az illető nyersanyagokból készült termékek gyártási láncában.

A szükségállapot idején a megyei mezőgazdasági igazgatóságok rendszeresen jelentik a mezőgazdasági minisztériumnak az élelmiszereket előállító egységek heti termelését, valamint a raktáraikban rendelkezésre álló készleteket. Ugyancsak jelenteni kell az élelmiszeriparban felhasznált egyes gabonafélék készleteit is. Az adatokat csak egy bizonyos termelési kapacitás fölött működő cégektől gyűjtik be, kisebb egységek adatai nem szerepelnek a jelentésekben.

Könczei Csaba, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője érdeklődésünkre elmondta: a malmoknál, pékségeknél jelenleg 899 tonna búzát és 409 tonna búzalisztet tárolnak, puliszkaliszt gyártására használható kukoricából azonban nincsenek a nyilvántartásukban készletek. A tőkehúst, hústermékeket, húskonzerveket előállító egységek a megszokott ütemben dolgoznak, ugyanígy a tejfeldolgozó egységek is. A megyében létezik zöldségkonzerveket előállító cég is, de ez most nem működik, ahogy nem folyik termelés a megye egyetlen – az említett adatgyűjtés mennyiségi szempontjainak eleget tevő – etilalkoholt előállító egységénél sem.

Érdekességként mondta el Könczei, hogy korábban a megyében rizstermesztésre is kértek támogatást a kifizetési ügynökség Kovászna megyei hivatalánál. Mint kiderült, a kérvényező egy déli megyében rizst termelő szövetkezet tagja volt.