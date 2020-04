Székely termékek piaca

„Ebben az időszakban létfontosságú a lakosság és a helyi termelők támogatása egyaránt. Éppen ezért a piacra értékesítőként a helyi termelők (nem kereskedők) a termelői bizonyítvány alapján kapnának lehetőséget a helyi gyümölcsök, zöldségek és mezőgazdasági termékek/termények értékesítésére” – magyarázta Tánczos Barna szenátor. Az egyeztetések alapján a háromszéki piacnapok már e héttől a következőképpen alakulnának: Sepsiszentgyörgyön napi rendszerességgel lenne székely termékek vására (a nagypiac területén), Kézdivásárhelyen pedig csütörtökönként 8–17 óra között kerülne erre sor, szintén a zöldségpiacon. A szükségállapot ideje alatt a Gábor Áron téren megszervezett szokásos havi termékvásár szünetel. A helyi termelői piacra a helyfoglalás előzetes egyeztetés alapján történik. A kézdiszéki kistermelők asztalfoglalásért a 0737 211 172-es telefonszámon jelentkezhetnek.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere érdeklődésünkre elmondta: a kezdeményezés elsősorban azokat a városokat érinti, amelyek a szükségállapot körülményeire való tekintettel időszakosan bezárták a zöldségpiacaikat. Sepsiszentgyörgy nem tette meg ezt a lépést, és úgy tűnik, helyesen járt el – noha voltak dilemmáik –, mivel a kormány most már egy újabb katonai rendelettel a piacok működtetésére kötelezi az önkormányzatokat. Tánczos Barna kezdeményezését illetően Antal Árpád kifejtette: támogatják azt, egyeztettek ez ügyben a központi piacot működtető Tega Rt.-vel is, és ezen a héten megteremtik ehhez a feltételeket is. (ndi, iochom)