Magyarországi segítség Erdélynek

Az RMDSZ kérésére a magyar kormány lehetővé tette, hogy a romániai kórházak is hozzájussanak egy fontos gyógyszerhez (hidroxiklorokinhoz), amellyel sok helyen kezelik a fertőzötteket – közölte pénteki videóüzenetében Kelemen Hunor szövetségi elnök, megköszönve a segítséget Szijjártó Péter magyar külügyminiszternek, és ismételten arra kérve mindenkit, hogy tartsa be az előírt rendelkezéseket és óvintézkedéseket.

A Maszol hírportál beszámolói szerint az RMDSZ maszkokat, kesztyűket, védőruhákat, fertőtlenítőszereket kért, és szombaton meg is érkezett a gyorssegély, amelyből nem csupán székelyföldi egészségügyi intézményeknek jutott, hanem a szilágyságiaknak is, ahol a zilahi sürgősségi kórház, a krónikus betegek krasznai kórháza, illetve a szilágycsehi idősek otthona is kapott.

Minden magyar felelős minden magyarért, ezért a magyar nemzeti közösségeket a határok túloldalán is támogatja a kormány, eszközökkel is – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken. Elmondta: 600 ezer maszkot, valamint néhány tízezer védőruhát, védőfelszerelést és tesztet biztosítanak a külhoni magyarságnak a Felvidéken, Erdélyben, Székelyföldön, Kárpátalján, Szlavóniában, a Mura-vidéken és a Vajdaságban. Magyarország azért tudja megtenni ezt, mert működik a Kína és Magyarország közötti légihíd, és a kormány több mint 30 millió maszkot vásárolt már Kínából, de a következő hetekben is jelentős szállítmányokat vár. Emellett van egy teljes gépsor, amely hamarosan megkezdi a működését, és havonta 2 800 000 maszkot lehet rajta előállítani. A saját gyártású maszkok megteremtik a lehetőséget arra is, hogy segítse a kormány azokat, akik nagy bajban vannak Magyarország környékén – fejtette ki.

Hozzátette: szinte mindegyik külhoni magyar közösség megkereste a kormányt azzal, hogy rossz az ellátottság azokon a területeken, ahol élnek, egyes kórházak pedig a működési képességeik küszöbére értek a koronavírus jelentette kihívások miatt. Szijjártó Péter azt mondta: kötelességünk a magyar emberek egészségét és életét megvédenünk, ehhez pedig szükséges, hogy az egészségügyi védekezés sikeres legyen.