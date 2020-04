IOHANNIS MEGSZÓLALT MAGYARUL. Románul, németül és magyarul is köszöntötte a katolikus és protestáns hivőket Klaus Iohannis államfő szombaton. „A római katolikus, református, unitárius és evangélikus hívőknek azt kívánom, hogy egészségben, lelki békében, reményben és egymás iránti gondoskodással ünnepeljék az Úr feltámadásának ünnepét.

Még ha ezen a szent ünnepen távol is vagyunk szeretteinktől, hitünk ereje egyesít bennünket, és reményt ad arra, hogy hamarosan újra együtt leszünk” – mondta. Nem feledkezett meg a keleti keresztényekről sem: „legmelegebb jókívánságait” fejezte ki az ortodox, görög katolikus, örmény és neoprotestáns felekezetek tagjainak, akik ezen a hétvégén ünnepelték a virágvasárnapot – Iohannis szerint „az alázat és a szeretet ünnepét”. Az államfő a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos jelenlegi kihívásokról is beszélt: „Kedves románok, hozzanak a húsvéti ünnepek mindannyiunknak vigasztalást és erőt, hogy minden kihívásnak megfeleljünk. Meg vagyok győződve arról, hogy ebből a nehéz küzdelemből megerősödve és a jövőbe vetett bizalommal jövünk ki” – jelentette ki, mielőtt három nyelven kívánt áldott húsvéti ünnepeket. (Digi24)

MELLÉFOGOTT, BOCSÁNATOT KÉRT. Vladimir Tismăneanu közösségi oldalán kért bocsánatot „a helytelen, rasszista és fájdalmat okozó mémért”, amit feltöltött, és azt mondta, „nem gondolta elég mélyen végig” annak üzenetét. „Amint rájöttem ennek rasszista töltetére, letöröltem (néhány perc alatt). Nem kifogás az, hogy nem Romániában élek, több kutatást kellett volna végeznem, és rá kellett volna jönnöm, hogy ez egyáltalán nem vicces. Semmilyen mentségem sincs. Tanulok ebből az esetből, a jövőben jobban odafigyelek” – írta. Asztalos Csaba, az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elnöke szombaton közölte, hogy a CNCD hivatalból indít eljárást Vladimir Tismăneanu Facebook-bejegyzése miatt. Asztalos hozzátette: az esetről értesítik a marylandi egyetemet is, és állásfoglalást kérnek az Egyesült Államokban tanító professzor tettével kapcsolatban. Ugyanebben az ügyben a holokausztot tanulmányozó Ellie Wiesel Intézet bocsánatkérésre szólította fel Vladimir Tismăneanut és Denisa Comănescu írót, aki megosztotta Tismăneanu posztját. Vladimir Tismăneanu, aki a marylandi egyetem tanára, egy kerítésen ülő varjakról készített fotót osztott meg közösségi oldalán azzal a szöveggel, hogy „Ţăndărei-i reptér. Minden járat törölve”. (Transindex)

VÉDELMI PÉNZEK A PÁRTKASSZÁBA. Vádat emelt az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) a Szociáldemokrata Párt három parlamenti képviselője, Florin Tripa, Dorel Căprar és Luminiţa Jivan ellen, akik Ioan Chisăliţă szenátorral együtt állnak a bíróság elé. A vádirat szerint 2016 és 2019 között a temesvári regionális út- és hídügyi hatóság munkatársai csúszópénzt kértek a nagylaki határátkelőnél azért, hogy ne a valós súlyát rögzítsék a Magyarország felé tartó kamionoknak. Az említett honatyák ezzel párhuzamosan védelmi pénzt (havi 100–500 euró közötti összeget) szedtek az említett intézmény dolgozóitól, hogy megőrizhessék a munkahelyüket, mi több, azt is megoldották, hogy az út- és hídügyi hatóságnál az általuk kijelölt személyek nyerjenek a versenyvizsgán. Persze nem ingyen: a tisztségekhez juttatott személyek több ezer eurót is fizettek a közbenjárásért, ezeknek az összegeknek a jelentős része az SZDP kasszájában landolt. A hálózat kiválóan működött, míg a DNA ki nem szimatolta. A politikusokkal együtt az útügyesek fejesei közül többen is bíróság elé fognak állni. (Főtér)