Hirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány miatt mind az apróhirdetési, mind a reklámiroda hétfőtől csütörtökig naponta 11–14 óráig tart nyitva. 14 óra után kizárólag gyászjelentőt fogadunk el, a szöveget, kérjük, küldjék el a korrektura@3szek.ro e-mail-címre, a szolgáltatás ellenértékét másnap a fent jelzett időintervallumban kell törleszteni. Megértésüket köszönjük.

Háromszék

Házhoz jönnek a mesterségek!

Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ április 16-án, csütörtökön 20 órától a művelődési központ Facebook-oldalán levetíti Kinda István néprajzkutató és Vargyasi Levente fotográfus, filmes szakember Szenesek című néprajzi dokumentumfilmjét. A többszörösen díjazott dokumentumfilm a szénégetők Erdőfülétől nyolc kilométerre fekvő telephelyére kalauzol el, azok nem szokványos munkáját és életterét mutatja be. A részletgazdag kordokumentum célja ismertetni a termelői eljárásokat és eszközhasználatot, de a mesterek munkáján kívül mindennapjaikba is betekinthetünk.

Pályázat a bútorfestésről

Virágozta anno… címmel hirdetett rajz- és alkotópályázatot a bútorfestésről a Hagyományok Háza Nyitott Műhelye óvodai és iskolai vagy egyéni gyerekcsoportok, szakkörök és egyéni pályázók számára. A pályázat egyik fontos célja, hogy ösztönözzék az otthon maradó családokat a kreatív időtöltésre, a közös alkotásra, hogy megörökítsék a népi bútorfestés emlékeit, motívumait, formavilágát. Rajzok mellett társasjátékkal, memóriajátékkal vagy mesekönyvként összefűzött alkotásokkal, képeslappal és könyvjelzővel is lehet pályázni. A felsősöktől népzenei könyv- vagy lemezborítótervet, képregényt is várnak. Jelentkezni a Kárpát-medencéből és a diaszpórából lehet, a pályázatokat április 30-ig várják. További tudnivalók a hagyomanyokhaza.hu oldalon olvashatóak.

Tennivalók, ha koronavírusos beteggel lakunk együtt

A legújabb rendelkezések szerint azokat, akik fertőzöttek, de nem igényelnek kórházi ápolást, arra utasítják, hogy maradjanak otthon, azonban ez rengeteg nehézség elé állítja a családtagokat, lakótársakat. Mit tehetünk, hogy megakadályozzuk a vírus terjedését a lakásban, és biztonságban tudjuk a beteget és magunkat is? Az Egészségügyi Világszervezet és a szakemberek tanácsai:

* Folyamatosan tartsuk a kapcsolatot telefonon a háziorvossal a beteg állapotát illetően. Azonnal jelezzük neki, ha a fertőzött személy állapota súlyosbodik vagy légzési zavarok jelentkeznek nála. Legyen kéznél a mentők elérhetősége (112), hogy ha a beteg állapota hirtelen romlik, időben kórházba szállítható legyen. A segítség kérésekor mindig jelezni kell, hogy a betegnek koronavírus-fertőzése van, és eddig otthonában volt elkülönítve.

* A betegség leggyakoribb tünetei a következők: magas láz, rossz közérzet, száraz köhögés, fejfájás, szapora szívdobogás. Magas láz esetén a betegnek adhatunk paracetamolt. Naponta kétszer mérjünk lázat, és jegyezzük fel az értékeket, a lázmenet alakulása segít megítélni a beteg állapotát és annak változását.

* A nyugalomban fokozódó légszomj, a felületes, kapkodó légvétel fenyegető légzési elégtelenségre utal, a tartósan 90/perc feletti pulzusszám pedig szintén az állapot súlyosbodására utal.

* Mérjük és jegyezzük fel a beteg testhőmérsékletét, légzésszámát, pulzusát, a vizelet napi mennyiségét (ha a betegnek 24 órán keresztül nincs vizelete, fenyegető veseelégtelenség gyanúja merül fel, és sürgős orvosi konzultáció szükséges), a beteg által bevett gyógyszereket. Ez segít megítélni a beteg állapotának változását. Romló értékek esetén ne késlekedjünk orvosi segítséget kérni! Ugyanezt kell tenni, ha hideg, nyirkos, márványozott bőrt, újonnan jelentkező zavartságot, felülési nehézséget, lila ajkakat és arcot, vérköpést, a nyak merevedésével kísért, nyomásra el nem halványuló bőrpírt észlelünk a betegnél!

Tanácsok a mindennapokra: elkülönítés, fertőtlenítés, kapcsolattartás

Amennyire lehet, kerüljük a személyes érintkezést.

* Különítsük el magunkat a betegtől, lakjunk külön szobában, ha lehetséges, akkor a beteg használjon külön fürdőszobát is. Ha ez utóbbi nem megoldható, állítsunk fel sorrendet, hogy a családban ki mikor használja a közös helyiségeket. A beteg legyen az utolsó, utána alapos fertőtlenítés szükséges.

* Szellőztessük gyakran a beteg szobáját, szükség szerint akár párásíthatunk is.

* Csak akkor menjünk be a koronavírusos fertőzött szobájába, ha mindketten maszkot viselünk. Semmiképp se nyúljunk a maszkunkhoz, használat után azonnal dobjuk el a kukába, majd mossunk kezet.

* Ha a beteg a szobájában is gyűjti a szemetet, kérjük meg arra, hogy mielőtt kiadná nekünk, kösse össze a szemeteszsákot.

* Hagyjuk a beteget sokat aludni, pihenni. Fontos a megfelelő folyadékpótlás, ezért igyon sok vizet, gyümölcslevet, teát vagy levest is.

* Az ételek elkészítésekor mossunk gyakran kezet, és fertőtlenítsük a használt eszközöket is.

* Az ételt vigyük a beteg szobájának ajtaja elé.

* A betegnek legyen saját tányérja, pohara, evőeszköze. Használat után mindent alaposan mossunk el. Ha rendelkezésre áll, mosogatógép használata javasolt ezek mosogatására és szárítására. Ha nincs, akkor mindenképp meleg vizes és mosogatószeres kézi mosás (kesztyűben!) és alapos törlés javasolt egy külön, mások által nem használt konyharuhával.

* Gyakran mossunk kezet szappannal vagy alkoholos fertőtlenítővel, és fertőtlenítsük a beteg által használt tárgyakat, felületeket is.

* A betegnek legyen külön ágyneműje és törülközője, amelyet magas hőfokon (legalább º60 C!), más szennyestől elkülönítve gyakran mossunk ki.

* A betegnek legyenek saját tisztítószerei is, amelyekkel fertőtlenítheti szobáját, használati tárgyait, az általa használt fürdőszobát vagy a közöset minden használat után.

* Ha lehet, beszéljünk telefonon, számítógépen keresztül.

* Őrizzük meg nyugalmunkat, biztosítsuk gondoskodásunkról a beteget és ne bagatellizáljuk el félelmeit, aggodalmait. (forrás: korona.rmdsz.ro)

Röviden

MUNKAÜGYI FORRÓVONAL. A kölcsönös tájékoztatás jegyében a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivataltól telefonon és e-mailben igényelhetők információk a kényszerszabadságról, s ugyanezen elérhetőségeken várják az érdekelt munkaadók bejelentéseit is. Az ügyfélszolgálat hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óráig üzemel, e-mail: covasna@anofm.gov.ro, telefon: 0788 327 021, 0784 270 021. A megjelölt időpontokon kívül, 16.30-tól éjfélig a 0788 327 020-as telefonon lehet tájékoztatást kérni.

ELMARAD A LÁTTAMOZÁS. Nem kell személyesen megjelenniük a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatalnál a nyilvántartásban szereplő munkanélkülieknek, valamint a szociális jövedelemben részesülőknek, igazolványaik szokásos havi láttamozása ugyanis a járvány okozta helyzetben elmarad. Az intézmény tájékoztatása szerint az intézkedés március 26-tól érvényes.

NEM LESZ TALÁLKOZÓ. A német nyelvű törzsasztal minden hónap második csütörtökjén esedékes találkozója a kijárási tilalom miatt ebben a hónapban elmarad. Információk a www.stammtisch.ro honlapon.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi irodája a járványhelyzet miatt bevezetett korlátozások ideje alatt zárva tart. Továbbra is elérhetőek a +40 730 076 447-es telefonszámon. A polgári kezdeményezés számítógépen való aláírásához is ezen a telefonszámon tudnak segítséget nyújtani.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATOT vehetnek igénybe a magyarságuk miatt hátrányos megkülönböztetést elszenvedők. Érdeklődni a 0741 568 527-es telefonon lehet.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön csütörtökig 20–8 óráig a Nicolae Iorga utcai Sensiblu (telefon: 0267 312 049, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), Kézdivásárhelyen vasárnapig a Dona (22-es udvartér 1. szám, telefon: 0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.