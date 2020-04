Éledezik az autóipar

A vállalat bejelentése szerint a termelés újrakezdése április 21-től esedékes, amikor a dolgozók egy része önkéntes alapon vállalhatja, hogy ismét bemegy dolgozni. Közölték, a tevékenység felfüggesztése idején kidolgozták és alkalmazták azokat a védekezési intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy az alkalmazottak közegészségügyi szempontból biztonságosan végezhessék feladatukat. A Dacia március 17-én függesztette fel mioveni-i üzemében a termelést. A Ford korábban bejelentette, hogy még legalább egy hónapig, május 4-ig szünetelteti a jármű- és motorgyártást legtöbb európai üzemében a koronavírus-járvány miatt. A Ford is március 19-én zárta be ideiglenesen főbb európai üzemeit, közöttük a craiovait is. A két gyártó tavaly összesen 490 412 járművet szerelt össze romániai üzemeiben, ebből mintegy 350 ezret a Dacia. A gépkocsigyártók mellett két romániai telephellyel működő abroncs­gyár, a Continental és a Michelin is bejelentette, hogy részben újraindítja a termelést. A hazai autóipar a leállás miatt naponta 124 millió eurós veszteséget könyvel el, vagyis becslések szerint május 4-ig a veszteség eléri a 4 milliárd eurót.