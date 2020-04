Háromszékre is megérkezett a magyarországi adomány

A felszereléseket azoknak az intézményeknek és szervezeteknek osztották szét, amelyekben nap mint nap küzdenek a világjárvány visszaszorításáért. Az adományból részesült a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház, a baróti, a bodzafordulói, a kézdivásárhelyi és a kovásznai városi kórház, a megyei mentőszolgálat, a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Igazgatóság, a közegészségügyi igazgatóság, a fogorvosi kamara, a Gyulafehérvári Caritas háromszéki szervezete, a Diakónia Keresztyén Alapítvány, Sepsiszentgyörgy önkormányzata, és Kovászna Megye Tanácsa.

Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke köszönetet mondott a magyar kormánynak, személyesen Szijjártó Péter külügyminiszternek, hogy komolyan gondolják, és gyakorlatba is ültették a „minden magyar felelős minden magyarért” elvet. Az elöljáró közölte, a magyar kormánya már számtalan esetben nyújtott segítő kezet a székelyföldi és az egész Kárpát-medencei magyarságnak. Nem elméleti, nemcsak politikai nyilatkozatok szintjén tesz értünk, erdélyi magyarokért, hanem amint a jelenlegi helyzet is mutatja, kézzelfogható, ha kell, életmentő segítséget nyújt. Bajban ismerszik meg a bajtárs, és mi tudjuk, kire számíthatunk – hangoztatta az önkormányzati vezető. Hozzátette, az egészségügyben és a szociális szférában dolgozók hetek óta állják a sarat, a most érkezett adománynak köszönhetően biztonságosabban végezhetik munkájukat. Romániában a bürokrácia vagy éppen az anyagi fedezet hiánya miatt nehezen szerezhetőek be a szükséges védőfelszerelések, hetekbe telik, amíg megérkeznek, most viszont nincs idő várni, a munka jelenleg a megszokottnál is fokozottabb ütemben zajlik. A megyei önkormányzat támogatásával civil és egyházi szervezetek több mint 1600 idős embert részesítenek otthoni ellátásban.

Sepsiszentgyörgyön a kapott eszközöket elsősorban a családorvosoknak, illetve az önkormányzattal együttműködő civil szervezeteknek adták. Antal Árpád polgármester közölte, jólesik, hogy Magyarország kormánya ezekben a nehéz napokban, hetekben is figyel a határon túli magyarokra és tud segíteni.

Cristian Cimpoi, a Kovászna Megyei Mentőszolgálat vezetője dicséretes és szép gesztusként értékelte a magyarországi segítséget. Mint elmondta, óriási erőfeszítéseket tesz mindenki a védőfelszerelések és a fertőtlenítőszerek beszerzéséért, nyugaton és nálunk is jelentős arányban fertőződtek meg az egészségügyi dolgozók, éppen ezért a most kapott felszerelés több mint hasznos.

Tóth Anna, a Diakónia Keresztyén Alapítvány igazgatója elmondta, ez az adomány nagy segítséget jelent számukra. A házi-, beteg- és idősgondozó szolgálat révén 34 munkatársuk hatvan vidéki településen és három városban van jelen. Az ápolók és nővérek napi rendszerességgel használnak maszkot, kesztyűt, kézfertőtlenítőt, sajnos az utóbbi időben ezek a termékek eltűntek a romániai piacról, és nagyon nagy erőfeszítéseket tettek, hogy az utánpótlást biztosítani tudják. Hubbes Kinga, a Gyulafehérvári Caritas háromszéki vezetője fontosnak tarja az otthoni beteggondozásban dolgozóik számára a védőfelszereléseket.

Lózsádi Botond, a baróti városi kórház orvos igazgatója szerint a lehető legnagyobb szükség van erre az adományra. Egyelőre a baróti és a kézdivásárhelyi kórházban nincs koronavírussal fertőzött beteg.