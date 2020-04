A járványt akkor lehet legyőzni, ha nem találkozunk vele, azaz ha nem kell megélni azt, hogy valaki a családból, a szomszédból, a tömbházból, az utcából megbetegszik vagy elhalálozik. Ezért nagyon fontos a türelem, várjuk ki még azt a néhány hetet, míg a járvány eléri a csúcspontot. Nagyon fontos az, hogy addig is mit teszünk, mennyire vigyázunk magunkra, egymásra – fogalmazta meg üzenetét Antal Árpád. Az elöljáró egyébként pár napja már közzétett egy felhívást, melyben arra hívja fel a városlakók figyelmét, hogy a járvány neheze még hátra van, és felkér mindenkit, szigorúan tartsa be a hatósági előírásokat. Ugyanakkor méltatta, hogy a lakosság jelentős része alkalmazkodik az új helyzethez.

A tájékoztatón Antal Árpád jelezte, hogy az önkormányzat a továbbiakban is több, a járvány leküzdésével kapcsolatos lépést is előkészített, ami a lakosság biztonságát szolgálja. Mivel minden beszerzéssel, beszállítással kapcsolatban nagy a bizonytalanság, ezért minden újabb intézkedést csak akkor jelentenek be, amikor a szükséges eszközök, felszerelések megérkeztek Sepsiszentgyörgyre, és biztosak abban, hogy ezeket el tudják juttatni az emberekhez. Így jártak el a lépcsőházakhoz kihelyezett fertőtlenítőszerek esetében is, és ugyanez a helyzet a lépcsőházak fertőtlenítésével: az akció várhatóan pénteken indul, és a szakvállalat ígérete szerint a város mintegy ezer lépcsőházával öt nap alatt végeznek majd.

Újságírói kérdésre válaszolva Antal Árpád tisztázta, hogy noha Sepsiszentgyörgyön eddig is több rendben kérték az emberektől, hogy viseljenek maszkot és kesztyűt, amikor elhagyják otthonukat, ezek használatát csak akkor teszik kötelezővé, ha a megfelelő mennyiségű védőfelszerelést biztosítani tudják a lakosságnak. Az erről szóló kezdeményezést már elindították.