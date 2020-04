Dr. Antal Álmos, a sepsiszentgyörgyi megyei kórház korábbi orvos igazgatója sorssze­rűnek véli, hogy megfertőződött az új típusú koronavírussal, de állítja, súlyos lefolyású betegsége alatt a gondos ellátás és a gyógyszerek mellett ugyanannyira segítettek a felépülésben mindazok, akik szakmai tanáccsal, baráti jószóval, imával járultak hozzá ahhoz, hogy bízzék saját lelki és fizikai erejében, erősen reménykedjék abban, sem őt, sem szeretteit nem érheti olyan nagy baj, hogy el kellene veszítenie őket. A háromhetes kórházi ellátásról Antal doktornak nagyon jó a véleménye, szerinte a komoly csapatmunkának köszönheti, hogy lelki és fizikai egyensúlyát megőrízhette az adott körülmények között is.

A megyei kórház szülész-nőgyógyász főorvosa korábban lapunknak elmondta, az utóbbi időben nem járt külföldön, nem került közvetlen érintkezésbe a pozitív vírustesztet mutató orvoskollégáival, sem pácienseivel, az elmúlt időszakban steril maszkot viselt a vizsgálatok alatt, közismerten egészséges életmódot folytat, ezért is csodálkozott, amikor a munkahelyén kialakult helyzet okán végzett vírusvizsgálat eredménye pozitív lett. Háromhetes kórházi kezelés után dr. Antal Álmos tegnap a Háromszék megkeresésére elmondta, ez a betegség számára egy megoldandó feladat volt, amit nem kerülhetett el, mert ez az ő hivatása, vagyis, hogy betegeket gyógyítson. Kérdésünkre részletezte a betegség lefolyását, ami esetében súlyosabb volt az átlagnál, mert tizennégy napig tartott a láza, és az ismeretlen betegség lelkileg is nagyon megviselte.

Antal doktor elmondta, helyi orvoskollégái és a megyei kórház fertőzőosztályának csapata rengeteget segített abban, hogy a felépülés folyamatát gyorsítsák és kényelmesebbé tegyék, de a marosvásárhelyi, budapesti orvosbarátai is olyan hasznos tanácsokkal, bíztatással látták el, ami legalább olyan fontos volt, mint a gyógyszeres kezelés. A szakmai ajánlások, a család szeretete, ismerős lelkészek imája nélkül nehéz lett volna legyőznie az ismeretlen kórt, de ezek mindvégig támaszt nyújtottak akkor is, amikor a két hete tartó láz állapotában kételkedett a felépülésben – mondotta. Az ember ilyenkor befelé fordul, átgondolja az életét, számot vet mindazzal, ami történt és ami még fontos, és kiderül, erős összefogással a nehézségek is legyőzhetőek – összegzett dr. Antal Álmos.

Úgy véli, a helyi orvosoktól, segítő egészségügyi személyzettől, távolabbi orvoskollégáitól, családjától, barátaitól minden támogatást megkapott, ami segítette a betegség legyőzésében, és szerinte ez a keresztényi magatartás tarthat meg mindannyiunkat veszélyhelyzetben és békeidőben egyaránt. Kiemelte, az Orbán Viktor által vezetett magyar kormány járványügyet kezelő magatartása számára példaértékű, ami a helyi összefogáshoz hasonlóan egy magasabb szintű közösségi törődés, és ez örökérvényű útmutató. Mindegy, hogy egy kis közösség vagy egy nemzet védi önmagát, a lényeg, hogy az út, amerre tart, az igaz legyen – összegzett dr. Antal Álmos. Kifejtette, nem okítani akar, hanem bíztatni arra, nehéz pillanatokan is van jövő.