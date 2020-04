A teszteltek tizede fertőzött

Az adatok folyamatosan változnak, ahogy halad a tesztelés – mondotta Ágoston László. Kovászna megyében tegnap délutánig 1454 tesztet végeztek el, ezekre konkrét eredményeket várnak. A levett minták feldolgozása több helyen történik aszerint, hogy éppen hol van szabad kapacitás, melyik laboratóriumnak vannak tesztjei – mondotta. Küldenek mintákat Bukarestbe, Brassóba, Csíkszeredába és a sepsiszentgyörgyi Pro Vitamhoz is. A minták elosztásánál azt is próbálták figyelembe venni, hogy a kórház által indított tesztelési programra is maradjon kapacitás.

Az eddigi eredmények szerint a pozitív esetek száma 149, ezek nagy többsége, 74 százalék a megyeszékhelyen van. Ezenkívül még vannak esetek Bölönben (7 százalék), Előpatakon, Kovásznán, Ozsdolán, Hetében (1–2 százalék). A mintákat az epidemiológiai vizsgálat előírásai szerint veszik, főként a pozitív személyek kontaktjaitól, olyanoktól, akik korábban fertőzöttnek bizonyultak, és mielőtt gyógyultnak minősülnének, meg kell legyen a két negatív tesztjük. Orvosi meglátások szerint más esetekben is tesztelnek elsősorban elővigyázatossági szempontból, vagy azért, hogy az orvosi tevékenység biztonságos körülmények között folytatódjék – hangsúlyozta az igazgató.