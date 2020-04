Engedményeket tenne a belügyminisztérium az ortodoxoknak /Frissítés: feljelentést tesz az EMSZ/

A gyűlésen arra fogom kérni Orban miniszterelnököt és a belügyminisztert, hogy gondolja újra ezt a megállapodást, és találjon neki egy más formát, amely tiszteletben tartja a Maradj otthon elvét, és illeszkedik a szükségállapot meghosszabbításának követelményeihez – mondta az államfő a tanácskozás előtti rövid sajtónyilatkozatában.

Marcel Vela belügyminiszter kedd este jelentette be, hogy a belügyminisztérium és az ortodox egyház megállapodása értelmében a koronavírus-járvány kijárási korlátozásai közepette belügyi alkalmazottak segítik az ünnepi pászka és a szent láng szétosztását az ortodox húsvét alkalmával. Vela a megállapodás részleteit is ismertette, eszerint a Jeruzsálemből érkező szent lángot az egyházközségek önkéntesei és a rendvédelmi állomány járőröző tagjai juttatják el a híveknek szombat este 20 órától. A híveknek a lakóhelyük előtt kell várniuk a szent lángot, a megelőző intézkedések betartásával. A kórházakhoz, a szociális központokhoz és a karanténközpontokhoz szintén a belügyi szervek képviselői juttatják el a szent lángot. A szentelt vízzel és borral meghintett kenyérből, az úgynevezett pászkából pénteken és szombaton 7 és 17 óra között részesülhetnek az ortodox hívek - mondta a miniszter. Ezt a templomok előtt, erre kijelölt helyen osztják majd az egyházi alkalmazottak és önkéntesek, akiknek védőmaszkot kell viselniük. A híveknek a hozzájuk legközelebb eső templomhoz kell menniük a pászkáért, és ez esetben is ki kell tölteniük a felelősségvállalási nyilatkozatot, pontos úticéljuk megjelölésével. Az egyházi alkalmazottaknak és önkénteseknek fehér karszalagot kell viselniük a pászkaosztás alatt, amely a rendvédelmi szervek felügyeletével zajlik majd, a szervezők mellett utóbbiak gondoskodnak a társadalmi távolságtartásra vonatkozó és egyéb intézkedések betartásáról – szögezte le Vela.

Ugyancsak kedd este a Realitatea Plus műsorában Ludovic Orban miniszterelnök úgy nyilatkozott: amennyiben tiszteletben tartják a belügyminisztérium és a román ortodox egyház közötti megállapodásban foglaltakat, nem áll fenn a koronavírus terjedésének kockázata. Ma reggel pedig Marcel Vela belügyminiszter azt mondta, hogy Klaus Iohannis államelnök is, és Ludovic Orban kormányfő is beleegyezett a rendőrség és az ortodox egyház közti húsvéti megállapodásba.

Az RMDSZ a megállapodásra reagálva ma kiadott álláspontjában úgy vélekedik, a belügyminiszter az ortodox húsvétra tett engedményekkel lenullázza mindazt, amit a szigorító intézkedéseknek köszönhetően közösen ért el a társadalom a koronavírus-járvány elleni küzdelemben. A szövetség szerint Marcel Vela semmibe veszi az államfő által elrendelt szükségállapotot, saját kormányának közegészségügyi intézkedéseit, és ezáltal veszélybe sodorja az országot. „A kijárási tilalom korlátozásának enyhítése közegészségügyi szempontból rendkívül veszélyes, minden előrejelzés szerint a fertőzöttek és halálesetek számának drasztikus megugrásával járna. Emellett Marcel Velának az ortodox egyházzal kötött megállapodása a gazdasági csődből kilábalni készülő ország erőfeszítéseit is hónapokkal visszavetné. Ez azt jelenti, hogy a szükségállapot tovább tarthat, a megszorító intézkedések tovább maradnak érvényben, és csak később lehet újraindítani a gazdasági tevékenységet” – áll a dokumentumban.

Az RMDSZ azt is felrótta, hogy az intézkedés diszkriminatív a katolikus és protestáns hívőkkel szemben. Ez különösen bántó akkor, amikor a társadalmi szolidaritásnak és az egymás iránti felelősségnek kell meghatározónak lennie. „A miniszterelnöktől azt várjuk, hogy ne megerősítse a megállapodást, hanem utasítsa a belügyminisztert annak visszavonására. Mert semmi sem indokol egy ilyen döntést egy hónappal a szükségállapot elrendelése után, annak újabb hónappal való meghosszabbításának pillanatában” – fogalmaz az RMDSZ állásfoglalása, melynek végén az RMDSZ áldott húsvétot kívánt az ortodox vallásúaknak, és reményét fejezte ki, hogy maguk és családjuk, de az egész ország lakosságának érdekében is figyelembe veszik, hogy a járványhelyzet csúcsa csak ezután következik, a korlátozások enyhítésével pedig csak súlyosbítanak a helyzeten. Arra kérte őket, hogy ünnepeljenek otthon.

Hasonló tartalmú közleményt adott ki az Erdélyi Magyar Szövetség, melyben annak két társelnöke, Csomortányi István és Mezei János megállapítja, az ortodox egyház és a belügyminisztérium külön megállapodása milliók egészségét kockáztatja akkor, amikor a legfontosabb védekezési eszközön – a szociális távolságtartás szabályán – ejt súlyos sebet. A megállapodást diszkriminatívnak is tartják a nem ortodox vallású román állampolgárokra nézve, akikre a korábbi ünnepek alatt nem vonatkoztak hasonló engedmények. Arra kérik az ortodox vallású állampolgárokat, ne éljenek az engedményekkel, „a húsvét belső békéjét, valamint a feltámadás örömét otthonaik biztonságában éljék meg”.

Frissítés:

Ügyészségi feljelentést tesz Marcel Vela belügyminiszter és Dániel pátriárka ellen Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) társelnöke. Az EMSZ sajtóirodájának közleménye szerint a jelenlegi válsághelyzetben felelőtlenség lazítani a korlátozásokon, mely beláthatatlan károkat okozhat a védekezésben, tömegek egészségét veszélyezteti, ráadásul megszegi a katonai rendelet előírásait, melyeket csak az államelnök írhat felül. „Ezen túlmenően a belügyminiszter és a pátriárka felelőtlen kezdeményezésükkel az állampolgárok tömegeit is arra biztatják, hogy szegjék meg a katonai rendelet szabályait. A kialakult helyzetben elvárható, hogy Mircea Vela azonnal távozzon a belügyminisztérium éléről, hiszen bebizonyosodott: nem érzi felelőssége súlyát egy olyan pillanatban, amikor minden elhibázott döntésnek végzetes következménye lehet” – szögezte le Csomortányi István.