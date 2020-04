Koronavírus: ellentmondó adatok

A stratégiai kommunikációs törzs (SKT) ma déli jelentése szerint Kovászna megyében a koronavírusos betegek száma 123 volt, holott az SKT tegnap 124 háromszéki fertőzöttről adott tájékoztatást. Másfelől Ágoston László, a Kovászna Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője tegnap arról számolt be lapunknak, hogy a megyében tegnap délutánig 1454 tesztet végeztek el, melyek nem mindenikének eredménye ismert még, azonban így is 149 személynél igazolódott be a vírus jelenléte.