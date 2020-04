Antal Árpád polgármester mai online sajtótájékoztatóján ismertette, hogy a köztisztasági vállalat adatbázis alapján összesítették a háztartásokban élők számát, és ennek megfelelően állították össze a csomagokat. A borítékokon különböző színű felirat jelzi, hogy hány személynek szól a csomag. A polgármester kifejtette, akciójukkal lakossági kérésnek is eleget tesznek, de a fő céljuk segíteni a koronavírussal való fertőződés elkerülését. A városháza által összeállított pakkok személyenként két elviekben egyszer használatos maszkot tartalmaznak. Az elöljáró szerint a szakemberek úgy tartják, amennyiben a maszkokat kivasalják, azok akár két-három alkalommal is használhatóak. „Úgy számoltunk, hogy egy személy egy héten kétszer-háromszor megy el otthonról vásárolni, vagy más megengedett céllal, így a kiosztott maszkok két hétre is elegendőek, de a családok esetében hosszabb ideig is, amennyiben csak egy személy jár ki” – fogalmazott. A csomagba továbbá egy kisebb kézfertőtlenítő gél is bekerült, azoknak, akik kijárnak, emellett egy magyar útmutató a saját felelősségre adott nyilatkozat kitöltéséről, valamint nyilatkozat típusnyomtatvány. Utóbbira azért is volt szükség, mivel több panasz is érkezett, hogy a korábban kiosztott űrlapok egy része nem érkezett meg a tömbházlakókhoz, illetve a magánházakban élők közül többen egyáltalán nem kaptak belőlük. Végül a csomagba bekerült egy szórólap is, amely tartalmazza azokat a telefonszámokat, amelyeket a 65 év feletti rászorulók hívhatnak, amennyiben gyógyszerek, vagy élelmiszerek beszerzéséhez van segítségre szükségük.

Antal Árpád szerint tisztában vannak azzal, hogy nem mindenkinek van szüksége ezekre az eszközökre, ezért a borítékon azt a felkérést is feltüntették, hogy amennyiben nem igénylik a csomag tartalmát, akkor azt adják át másnak, akik jobban rá van szorulva. Ezáltal azok, akiknek nagyobb szüksége van ezekre, akár többet is kaphat.