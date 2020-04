A többszörösen díjazott dokumentumfilm a szénégetők Erdőfülétől nyolc kilométerre fekvő telephelyére kalauzol el, azok nem szokványos munkáját és életterét mutatja be. A részletgazdag kordokumentum célja ismertetni a termelői eljárásokat és eszközhasználatot, de a mesterek életmódján kívül mindennapjaikba is betekinthetünk.

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány miatt mind az apróhirdetési, mind a reklámiroda hétfőtől csütörtökig naponta 11–14 óráig tart nyitva. 14 óra után kizárólag gyászjelentőt fogadunk el, a szöveget, kérjük, küldjék el a korrektura@3szek.ro e-mail-címre, a szolgáltatás ellenértékét másnap a fent jelzett időintervallumban kell törleszteni. Kézdivásárhelyi és felső-háromszéki hirdető ügyfeleink hívják Iochom Ildikót a 0745 390 616-os telefonszámon. Megértésüket köszönjük. Háromszék

Telefonos segítőszolgálatot indított az RMDSZ Nőszervezete. A kezdeményezés célja megelőzni a bezártság okozta elmagányosodást, hiteles forrásból tájékoztatni a szépkorúakat, hozzáértő segítségnyújtást biztosítani számukra. Elsősorban azoknak az időseknek a helyzetén szeretnének könnyíteni, akiknek családja nem él itthon, vagy akik nem használnak számítógépet, internetet, a helyi segítő lehetőségekről pedig nem értesülnek. A program célja a tájékoztatás, amely szakemberek által összeállított útmutató alapján történik. Önkénteseik rendszeresen telefonálnak az ezt igénylő időseknek, akiket nem csak meghallgatnak, de naprakész információkkal is ellátnak. A szolgáltatást igénylő idősek a szövetség nőszervezetének ügyvezető elnökénél, Bogya Annánál jelentkezhetnek hétköznapokon 10–13 óráig a 0756 322 006-os telefon­számon.

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége szervezésében március 28-án indult útjára a (H)azám!, a Kárpát-medence nagy családi vetélkedője. A családok játéka két internetes fordulóból, majd egy élő döntőből áll. A játékos feladványok, kérdések közös magyar értékeinkkel, kultúránkkal kapcsolatosak. A fordulókhoz alkotó feladatok is tartoznak: ezek a család lelki egészségét helyezik középpontba, kreatív tevékenységekkel. A családok értékes nyereményekért szállhatnak síkra. Az első fordulót április 17-én zárják le. Részletek a ncsv.hu honlapon vagy a 0741 515 194-es telefonszámon.

A Vöröskereszt Kovászna megyei szervezete gyűjtőkampányt indított védőfelszerelések beszerzésére, amelyekkel a járvány idején az első vonalban dolgozókat segítik. Bárki adományozhat 2 eurót úgy, hogy a COVASNA szót sms-ben elküldi a 8837-es számra (az ország minden mobilhálózatában érvényes). Ugyanakkor felajánlásokat fogadnak a szervezet bankszámláján is: Román Kereskedelmi Bank, sepsiszentgyörgyi fiók, RO14­RNCB0124038020540001 (lej).

A Korunk áprilisi számában a Ruralitás, változó falu című tematikus összeállítás a falusi társadalmakat érintő jelenlegi társadalmi, gazdasági, mentalitásbeli változásokra koncentrál. Többek között Bali János tanulmánya a vidéki idős emberek közösségi szerveződésének sikeres modelljeként mutatja be egy észak-magyarországi egyesület működését. Szilágyi Levente két sváb település máig működő mezőgazdasági társulásainak példáján keresztül azt vizsgálja, hogy miként maradhatott fenn napjainkig a szövetkezeti mezőgazdasági forma. Vajda András egy Maros megyei településen végzett terepkutatás alapján a disznóvágást, illetve a hozzá kapcsolódó, az elmúlt száz évben folyamatosan változó, átalakuló szokásokat mutatja be és elemzi. Dani Karola elemzésében az erdélyi magyar falvak egyik tabutémáját, a nőtlenség társadalmi és kulturális hátterét, annak individuális és közösségi következményeit mutatja be. Iulia-Elena Hossu a transznacionális migráció által érintett vidéki román családok működését, a rokoni kapcsolatrendszerek kereteinek átalakulását, jelentéseinek módosulását elemzi.

Április 12-én ismeretlen helyre távozott gelencei otthonából Barthos Béla. A 67 éves férfit a rendőrség, illetve önkéntesek is keresték lakott és erdős területeken, tájékoztatásuk szerint április 14-ig sikertelenül. Kérik, aki látta vagy hollétéről tud, jelentse a 112-es sürgősségi hívószámon. A férfi 175 cm magas, 85 kg, sportos testalkatú, őszülő haja rövid, szeme barna. Eltűnésekor kék dzsekit, fekete nadrágot és cipőt, világoskék kalapot viselt. (dvk)űű

A Multitrans szállítási vállalat értesíti az érdekelteket, hogy április 17-én, pénteken rendkívüli menetrend szerint közlekednek az autóbuszok, április 20-án, hétfőn pedig szünetel a közszállítás. Rendkívüli menetrend: az 1-es járat 40 percenként közlekedik 5.20 és 8 óra, valamint 15 és 17 óra között, a 2-es járat óránként 6.10 és 8.10 óra, illetve 15.10 és 17.10 között, a 3-as járat óránként közlekedik 6 és 8, illetve 15 és 17 órai indulással. A 4-es járat 5.30, 6.30, 7.30, 14.30, 15.30, 16.30 órakor indul.

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön csütörtökig 20–8 óráig a Nicolae Iorga utcai Sensiblu (telefon: 0267 312 049, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), Kézdivásárhelyen vasárnapig a Dona (22-es udvartér 1. szám, telefon: 0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

HÚSVÉTI PROGRAM. A Tega Rt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy április 17–20. között a hulladékokat a már megszokott program szerint szállítja mind vidéken, mind városon.

MUNKAÜGYI FORRÓVONAL. A megyei munkaerő-foglalkoztatási hivataltól telefonon és e-mailben igényelhetők információk a kényszerszabadságról, s ugyanezen elérhetőségeken várják az érdekelt munkaadók bejelentéseit is. Az ügyfélszolgálat hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óráig üzemel, e-mail: covasna@anofm.gov.ro, telefon: 0788 327 021, 0784 270 021. A megjelölt időpontokon kívül, 16.30-tól éjfélig a 0788 327 020-as telefonon lehet tájékoztatást kérni.

ELMARAD A LÁTTAMOZÁS. Nem kell személyesen megjelenniük a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatalnál a nyilvántartásban szereplő munkanélkülieknek, valamint a szociális jövedelemben részesülőknek, igazolványaik szokásos havi láttamozása ugyanis a járvány okozta helyzetben elmarad. Az intézmény tájékoztatása szerint az intézkedés március 26-tól érvényes.

NYUGDÍJKÉRELEM, ÁRVASÁGI SEGÉLY. A megyei nyugdíjpénztár értesíti az érdekelteket, hogy a nyugdíjra való jogosultság megállapítását, a nyugdíjak újraszámítási kérelmét telefonon, e-mailben vagy faxon lehet igényelni a következő elérhetőségeken: telefonon a 0267 310 353-as, faxon a 0267 318 208-as számon vagy az andreea.karoly@cnpp.ro, illetve a comunicare.covasna@cnpp.ro e-mail-címen. A kérelemben adjanak meg egy telefonszámot, amelyen az ügyintéző munkatársak vissza tudják hívni a kérelmezőt. Az utódnyugdíj – ún. árvasági segély – kapcsán közlik: azok a gyermekek, akik most töltik a 16 évet, továbbra is meg fogják kapni a juttatásukat. A tanulmányokat igazoló iratokat a szükségállapot megszűnte után kell benyújtani.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATOT vehetnek igénybe a magyarságuk miatt hátrányos megkülönböztetést elszenvedők. Érdeklődni a 0741 568 527-es telefonon lehet.