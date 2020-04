A koronavírus-járvány terjedése miatt egyelőre nem tud beindulni a nemzetközi futballélet, az UEFA és az ECA továbbra is azt szeretné elérni, hogy a nemzeti bajnokságok júliusban befejeződjenek, a két legrangosabb európai kupasorozat lezárását pedig augusztusra tervezik – írja a spanyol AS a Cadena SER rádióra hivatkozva. A nyári befejezés illeszkedik a nemzetközi futballnaptárhoz, mivel mindkét sorozat negyed- és elődöntőit, valamint döntőjét be lehetne fejezni két hét alatt.

Az elképzelés szerint a párharcok egy mérkőzésen dőlnének el, ezeket semleges helyszínen játszanák, zárt kapuk mögött. A szervezetek tisztában vannak azzal, hogy a sorozatok újraindulása a kormányok döntéseitől is függ, a mihamarabbi folytatás reményében azonban abba is belemennének, hogy nézők nélkül rendezzék meg a fennmaradó találkozókat.

Legkorábban a német Bundesliga térhet vissza májusban, a játékosok már elkezdték a kiscsoportos edzéseket. Olaszországban a szakszövetség elnöke, Gabriele Gravina megerősítette, hogy körülbelül három hét múlva ismét edzésbe állhatnak a csapatok. Hozzátette: mivel nincs határidőhöz kötve a bajnokság befejezése, elképzelhetőnek tartja a nyári mérkőzéseket. Gravina kiemelte: eltökélt szándéka, hogy befejezzék a bajnokságot, amelyből 12 teljes forduló van még hátra. A bajnokság folytatása és befejezése ellen már több klub tiltakozott, a Brescia pedig kategorikusan kijelentette, hogy semmiképp nem hajlandó pályára lépni.

Az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) semleges helyszíneken, a Wembley Stadionban és a St. George’s Parkban rendezné a Premier League mérkőzéseit a szezon folytatásában a The Times napilap értesülése szerint. A londoni arénában egy napon több mérkőzést is játszhatnának, valószínűleg nézők nélkül. A St. George’s Parkban lévő Nemzeti Futballközpont előnye, hogy 228 szobás szálloda tartozik hozzá, és 13 pályája van, ahol a csapatok felkészülése is megvalósítható lenne. Az angol élvonal március 13. óta szünetel, és egyelőre nem lehet tudni, mikor folytatódhat.

A spanyol labdarúgóliga vezetősége kijelentette, bármiféle folytatásról csak az egészségügyi hatóságok engedélye után születhet döntés. A Real Sociedad vezetősége megtiltotta a játékosoknak, hogy kiscsoportos edzéseken vegyenek részt, noha az eredeti terv ez volt. Közölték, a labdarúgóknak továbbra is egyedül, otthonukban kell megfelelő formában tartaniuk magukat.