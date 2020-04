Emlékirat 1828-ból

Gödri Ferenc, az egyházközség lelkészének emlékirata a toronygombból

A természetnek hitek felett való kiütése által ez előtt mintegy 26 esztendőkkel földindulás által öszverázattatván ezen ekklézsia tornya, az az üdőnek viszontagságai között mindezideig öszveomolva és ruinaba vala, amikor is az ekklézsia közmegegyezésből, az üdőnek és környülállásnak kedvező állapottyában márkosfalvi Stefán Jóseff kőmíves pallért (aki 28 esztendős koros volt) ennek ruinaiból való megújjítására megfogadá, aki is ezen terhes és kétséges munkát felvállalván, ezen toronynak mind kőfalát, mind szarvazattyát egész serénységgel és józon elmével fel is rakta, úgyannyira, hogy minden előmenetelt és boldogulást az őkegyelme szorgalmatos serénységének köszönhetni, felvévén magának a szarvazásba társul futásfalvi Ambrus Jósef pallért, aki hasonló szelídséggel, szorgalmatossággal, józon elmével folytatá munkálkodásait, akiket az Isten mindketten éltessen hosszas és számos esztendőkig, s adjon segedelmet további munkálkodásokhoz, hogy soká folytathassák e földön mesterségeket. Írám S. Sz. Györgyön 1828-k Majus 22-én, mikor a gömb feltétetett.