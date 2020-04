Ortodox húsvét a tiltások és engedmények jegyében

Más-más módon viszonyulnak a többségében ortodox hívek által lakott államok a közelegő ünnepekhez. Teljes hétvégére kiterjedő kijárási tilalommal készül az ortodox húsvétra a Nyugat-Balkán, Görögországban autózási tilalmat vezetnek be, Oroszországban csak a templomokat zárták volna be, de az ortodox egyház ezt is megtagadta, Fehéroroszországban viszont szabadon részt lehet venni az istentiszteleteken.