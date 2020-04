A Valutaalap szerint a világgazdaság idén 3 százalékkal eshet vissza, ezzel az 1929–32-es nagy válság óta a legrosszabb éve lehet a világnak. Januárban még 3,3 százalékos bővülést valószínűsítettek. Ezt követően 2021-ben 5,8 százalékos növekedés jöhet, de két év alatt így is 9000 milliárd dollárnyi GDP eshet ki a világgazdaságból, ami nagyobb, mint Japán és Németország bruttó nemzeti összterméke együtt. Ráadásul a harmincas évek válsága óta nem volt példa arra, hogy a fejlett és fejlődő országok is recesszióba süllyedjenek, idén ez is megtörténhet.

A világ drámaian megváltozott az elmúlt három hónapban a koronavírus-járvány hatására. A karanténok és a korlátozások következtében a Nagy Lezárás időszakában vagyunk jelenleg, az aktivitás összeomlása az életünkben soha nem látott sebességgel ment végbe – írta a friss előrejelzés kapcsán Gita Gopinath, az IMF főközgazdásza. Gopinath értékelésében azt is kiemelte, hogy jelenleg valóban világmértékű válságról beszélhetünk, egyetlen ország sem vonhatja ki magát alóla.

Elsősorban a turizmusnak, a vendéglátásnak és a szórakoztatóiparnak erősen kitett gazdaságok lehetnek nehéz helyzetben, de közben sok országban gondot okoz a mérsékelt költségvetési mozgástér, a tőkeáramlások leállása, illetve a devizák gyengülése.

A 3 százalékos globális gazdasági visszaesés a Valutaalap alapforgatókönyve, melyben azzal számolnak, hogy az év második felében már enyhülés jön a gazdaságban. Azonban a kiszámíthatatlanság miatt készítettek alternatív előrejelzéseket is. Ha a járvány a vártnál jobban elhúzódik, akkor még 3 százalékponttal nagyobb lehet a recesszió idén, ha pedig 2021-re is áthúzódik a hatás, akkor további 8 százalékos gazdasági visszaesés jöhet.

Számszerűsítve az IMF azt becsüli, hogy az amerikai gazdaság 2020-ban 5,9 százalékkal esik majd vissza, az eurózóna pedig 7,5 százalékkal zsugorodhat. Jövőre aztán, ha minden jól megy, mindkét gazdaságban 4,7 százalékos visszapattanás jöhet. Európában a német gazdaság 7 százalékkal, a francia pedig 7,2 százalékkal zsugorodhat, viszont a valutaövezet átlagát lehúzhatja az olasz 9,1 százalékos és a spanyol 8 százalékos recesszió.

A fejlődő országok közül Kína és India még a jelenlegi helyzetben is növekedhet, de az 1 százalék körüli bővülés jelentős megtorpanást jelent a korábbi évek 4–6 százalékos szárnyalásához képest. (portfolio.hu)