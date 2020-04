A járvány kezdete óta 946 tesztet végeztek el a sepsiszentgyörgyi megyei kórház alkalmazottjai körében, hatvanöt esetben volt pozitív az eredmény, közülük haton fekszenek a kórházban, többen meggyógyultak, mások tünetmentesek, otthoni elszigetelésben töltik napjaikat. A tegnap déli jelentés szerint összesen harminchárom fertőzött beteget kezelnek a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban, közülük hatot Brassóból utaltak be sebészeti beavatkozásra, rajtuk kívül tizenegy gyanús esetet is ellátnak.

András-Nagy Róbert kórházmenedzser a tegnapi sajtótájékoztatón elmondta, a harminchárom koronavírussal fertőzött betegből kettő intenzív terápiás ellátásra szorul, a betegek között négy gyermek kilenc év alatti, egy 10–18 év közötti. Egy fertőzés gyanújával beutalt beteg a hét elején elhunyt, teszteredményét még nem közölték. Dr. Roșu Mátyás orvosigazgató elmondta, az intenzív terápián fekvő betegek állapota változatlan, lélegeztetőgépen vannak, a többiek esetében a betegség túlnyomó részt könnyű és közepes súlyosságú. Roșu doktor kitért arra, hogy a tegnap megjelent miniszteri rendelet értelmében a könnyű, illetve a tünetmentes eseteket lehet otthon is kezelni, vagy akár néhány napi kórházi bennfekvés után haza lehet engedni, hamarabb, mint ahogy eddig előírta az erre vonatkozó protokoll. Az Egészségügyi Világszervezet kiadott egy útmutatót, hogy a fertőzött betegeket hogyan kell elkülöníteni otthon, a családjuk körében, milyen szempontokat kell betartaniuk ahhoz, hogy a fertőzés ne terjedjen át a családjuk többi tagjára, és ennek alapján ő is elkészít egy ajánlást az érintettek számára – mondotta. A kórház vezetősége közölte, hogy tegnaptól a sepsiszentgyörgyi önkormányzat jóvoltából a helyi sportszálló a pozitív teszteredményű kórházi alkalmazottak rendelkezésére áll, aki otthon nem tudja elszigetelni magát, használhatja a létesítményt.

A kórházi személyzet teszteléséről András-Nagy Róbert elmondta, hogy ennek elsősorban megelőzési szerepe van, hogy fertőzött személy ne dolgozzék, maradhasson otthon. Hamarosan a sürgősségre érkező pácienseknél is elvégzik a gyorstesztet, ha indokolt, hogy ezzel is óvják a kórházat a fertőzés további terjedésétől. A járvány kezdete óta a kórházi alkalmazottak körében 946 tesztet végeztek, 65 pozitív tesztről számoltak be, ebből tizenhat orvos, harmincegy asszisztens, tizenhárom ápoló, öt más kategóriát érint. Többségük esetében arra lehet gyanakodni, hogy betegektől kapták el a fertőzést, olyanoktól, akik beutaláskor nem vallották be, hogy az utóbbi időben külföldön jártak vagy kapcsolatban voltak fertőzött személlyel – mondta a menedzser. A kórházi és a megyei tesztelés ütemét az intézményvezető jónak tartja, 100 ezer lakosra 697 teszt jut a megyében, míg országosan ez az arány csupán 349.

Lapunk kérdésére András-Nagy Róbert elmondta, bár a múlt héten azt remélték, hogy az onkológiai, reumatológiai és hematológiai kezeléseket hétfőtől újraindíthatják, ez nem sikerült, mivel az említett osztályok személyzete is érintett a fertőzésben, ezért meg kell várniuk, amíg biztonságos körülmények között fogadhatják a pácienseket. A beutalt fertőzöttekről nem áll módjukban részleteket elmondani, így nem tudhattuk meg, hogy az érintettek milyen településekről származnak, illetve milyen körülmények között fertőzödtek meg, családtagjaikat tesztelték-e, ez a megyei közegészségügyi igazgatóság járványtani részlegének hatásköre – közölte a kórház menedzsere. Amiről a megyei kórház vezetősége tájékoztat, az kizárólag a birtokukban lévő információkon alapszik, ez pedig nem egyezik a megyei összesített adatokkal – szögezte le az intézmény vezetője.