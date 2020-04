Fény és sötétség

E kormányzati bravúrban maga a kormányfő, Ludovic Orban is cselezgetett, egyetértve beosztottja eszement ötletével, annyit mondva, nem lesz baj, ha betartják a szabályokat. Egészségügyi minisztere, Nelu Tătaru továbbra is a távolságtartást javasolta, de süket fülekre talált.

A bizarr és kimagyarázhatatlan intézkedés tegnap a romániai társadalom gondolkodó tagjai körében kiütötte a biztosítékot, még a legmagasabb szinten is. Nem csupán azért, mert eszement ötlet, hogy rendőrök és csendőrök vigyék a szent lángot a híveknek, hanem főként azért, mert ez a rítus közveszélyes. Ostoba, populista elképzelés, mely értelmetlenül veszélyezteti az ortodox híveket és a rendvédelmi dolgozókat is, hiszen elkerülhetetlen, hogy nagypénteken és nagyszombaton tömegek találkozzanak, s akarva-akaratlanul tovább terjesszék a fertőzést. Az is érthetetlen, hogy míg a katolikus egyház világszerte visszafogottan, hívek nélkül ünnepelte a templomokban Jézus feltámadását – hasonlóan más történelmi egyházak felekezeteihez –, elfogadva e rendkívüli helyzet követelményeit, addig nálunk tüsténkedtek olyan politikusok, akik cinkosan összesúgtak a görögkeleti egyház főpapjaival. Arra gondoltak – és ez elképesztő –, hogy még saját katonai rendeleteik is felülírhatóak, mi több, fittyet hányhatnak azokra a szigorú előírásokra is, amelyek megszegéséért román állampolgárok tízezreit sújtják nagyon kemény pénzbírsággal. Olcsó és veszélyes populizmus, választásokra kacsingató felelőtlen politikusoktól és a felszínességet kedvelő egyházi méltóságoktól. Közéjük nem csupán a képtelen nyilatkozatokat halmozó Marcel Vela sorolható, hanem pártfőnöke, Ludovic Orban is, aki engedett a kísértésnek és hazárdjátékos belügyminiszteréhez hasonlóan indokoltnak tartja, hogy majdani voksokért akár az ördöggel is cimboráljanak.

Hogy ezzel a felelőtlen húsvéti fényosztogatással az egész társadalmat büntetnék, mintegy „lenullázva” az eddigi óvintézkedések eredményét és fityiszt mutatva mindazoknak, akik tekintélyes áldozathozatallal viselik a koronavírus okozta járvány következményeit, már nem érdekelte e dilettáns gyülekezet tagjait. Közbeszólt ellenben Klaus Iohannis igen kemény hangon: szó sincs lazításról, továbbra is otthon kell maradnunk, ellenkező esetben az ünnep után több lesz majd a temetés, figyelmeztetett az államfő tőle szokatlan modorral, ám mégis megalapozottan.

Miközben az állami hatóságok hitelességét kockáztatják, mindazok, akik ezt a húsvéti rémtörténetet kitalálták, úgy viselkedtek, mint valami piaci átverést tervező sihederek. A fény osztogatásában kívántak segédkezni, ám eközben az derült ki, fejükben ijesztő méretű a sötétség.