A sajtó megkeresésére a sepsiszentgyörgyi ügyészség tegnap megerősítette azt a több mint két hete napvilágot látott értesülést, mely szerint bűnügyi vizsgálat indult ismeretlen tettes ellen annak kapcsán, hogy március 20-án a helyi rendőrség járművei otthon maradásra szólították fel a megyeszékhely lakóit Antal Árpád polgármester utasítására. Az ügyészség a We Radio hivatalos írásbeli megkeresésére küldött válaszában – melyet a polgármester bocsátott lapunk rendelkezésére – jelzi, hogy a panasz a megyei rendőrkapitányságról érkezett, és az ügyet vádemelés nélkül lezárták.

Mint arról március 27-én beszámoltunk, Sepsiszentgyörgy polgármestere hivatalosan meg nem erősített forrásból arról értesült, hogy feljelentés nyomán bűnügyi vizsgálat indult egyelőre ismeretlen tettes ellen a helyi rendőrség akciójával kapcsolatban, amelyre ő adott utasítást. Antal Árpád akkor elmondta: a megyei rendőrparancsnok-helyettest és a prefektust is megkereste az értesülés kapcsán, de előbbitől azt a választ kapta, hogy nem áll módjában a polgármesternek arról információkat kiadni, hogy milyen bűnügyi vizsgálatokat folytatnak éppen. A helyi rendőrség akcióját egyébként még aznap leállította az állami rendőrség. Antal Árpád este beszélt a megyei rendőrparancsnok-helyettessel, aki kijelentette: a polgármesternek már nincs joga utasítást adni a helyi rendőrségnek. Ez meglátása szerint nem volt teljesen igaz, hiszen még nem jelent meg a hivatalos közlönyben az a határozat, amely a belügyminisztérium irányítása alá utalta a helyi rendőrséget. Azt kérte, folytassák az akciót, mert nagyon sok pozitív visszajelzést kapott az emberek részéről. Antal Árpád akkor azt is megjegyezte: az a tény, hogy később már a román rendőrség és csendőrség is ehhez a módszerhez folyamodott, igazolta, hogy az önkormányzat kezdeményezése helyes volt.

Ami a most már hivatalosan is megerősített és időközben le is zárt bűnügyi vizsgálatot illeti, Antal Árpád lapunknak kijelentette, szégyellniük kellene magukat a megyei rendőrkapitányság vezetőinek, akikben igen nagyot csalódott a feljelentés miatt.