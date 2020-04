Szabad kertészkedni

Ebben az évben postai úton a polgármesteri hivatalhoz kell címezni a levelet: 1918. december 1. út 2. szám, vagy online beküldeni az info@sepsi.ro címre. Lehet kérni facsemetét, bokrokat, élősövényt, virágot, fűmagot, termőföldet, léckerítést és padot is, mégpedig ötödáron. De nem korlátlan mennyiségben: lépcsőházanként legtöbb 1500 lej értékben, amiből a lakóknak 300 lejt kell kifizetniük (1200 lej az önkormányzat költsége), és rájuk hárul az ültetés, szerelés, gondozás, karbantartás is. De mindez jó lehetőséget nyújt a lakhely körüli levegőzésre is, persze a távolságtartási szabályok figyelembevételével. (demeter)