Megugrott a kereslet a védőmaszkok iránt

Egyre több megyeszékhelyi kereskedő, szaküzlet és patika kínálatában is fellelhető már az utóbbi hetek egyik legkeresettebb árucikke. Az egyszer használatos vagy mosható anyagból készült védőmaszkokhoz azonban gyakran eltérő összegért juthatunk hozzá, a forgalmazók szerint azért, mert ők maguk sem tudják mindig azonos áron beszerezni. Egyszer használatos kesztyűt, úgy tűnik, továbbra is nehezebb vásárolni, kézfertőtlenítő szereket boltokban, patikákban is találtunk.

A kétrétegű, magas hőfokon mosható, vasalóval gőzölhető maszkot az utóbbi időben egyre gyakrabban népszerűsítették a közösségi médiában. Egy kisvállalkozás például – Press on Technology néven találtunk rájuk – az egyszínű mellett mókás mintával nyomtatott változatot is ajánl – előbbi ára 5, utóbbié 15 lej, de akár személyre szabottat is elkészítenek, igaz, drágábban.

Egy belvárosi boltban, a Dr.Office-ban az egyszer használatos sebész-maszkokat 4,50 lejért, a mosható, pamut változatot pedig 7,50 lejért árusítják. Mint megtudtuk, igyekeznek beszerezni a leggyakrabban keresett termékeket, szerdán kesztyű is volt készleten, de kéz- és felületfertőtlenítő szereket, antibakteriális nedves törlőkendőket, számos tisztítószert is kínálnak. A cég képviselői szerint az árak a beszerzés függvényében változnak. Sepsiszentgyörgy területén akár házhoz is szállítják a kiválasztott cikkeket, ehhez legkevesebb 50 lejre kell rendelni.

A gyógyászati kellékeket, egészségügyi munkaruhát forgalmazó MedShop-ban négy lejért kapható a mosható, kétrétegű védőmaszk, 25 lejért pedig átlátszó, műanyag arcvédő pajzs is beszerezhető. Hatalmasak az árak, emiatt egyelőre nem forgalmaznak kesztyűt, de folyamatosan figyelik az előnyösebb kínálatot – tudtuk meg.

A patikákban is sokan érdeklődnek az egyre szükségesebbé vált szerek felől. A Medicom gyógyszertár például saját készítésű alkoholos – egyebek mellett illóolajat és gyógynövénykivonatot is tartalmazó – kézfertőtlenítő gélt kínál vásárlóinak. A 100 ml-es kiszerelésű 9,50, a 200 ml-es változat pedig 17 lej. Kesztyű és maszk is volt náluk, amikor érdeklődtünk, ám itt is megjegyezték: ezek ára változó, a beszerzési ár alakítja. A Sensiblu hálózathoz tartozó egyik megyeszékhelyi patikában is érdeklődtünk, ott éppen nem volt készleten védőmaszk, de a rendelést már leadták.

A korábban készruhát gyártással foglalkozó L-Ro-nál átálltak a textíliából készült maszkok gyártására, a cég legutóbbi Facebook-bejegyzése szerint ezeket 10, 50 és 100 db-os kiszerelésben lehet megvásárolni. A tíz darabos csomag ára 100 lej, a teljes kínálatról, árakról a https://l-ro.ro/magazin/ oldalon lehet tájékozódni.

A járvány pozitív hozadéka, hogy a hiánycikknek számító termékekről – legyen szó élesztőről vagy éppen gumikesztyűről, fertőtlenítőről – egyre többen osztanak meg információkat a közösségi médiában. Ilyen csoport többek közt a SepsiGheorghe_COVID19_support is, ahol a városlakók tulajdonképpen egymást segítik a tudnivalók átadásával, így gyorsan terjed a hír arról, hol és mennyiért kapható kesztyű, kékszesz, vagy éppen ki varrja, hol árusítják a maszkokat.