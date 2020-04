Építsd meg a legnagyobb csaták hadseregeit élethű makettekkel! /X/

Előző írásunk

2020-04-16: Közélet - Demeter Virág Katalin:

Egyre több megyeszékhelyi kereskedő, szaküzlet és patika kínálatában is fellelhető már az utóbbi hetek egyik legkeresettebb árucikke. Az egyszer használatos vagy mosható anyagból készült védőmaszkokhoz azonban gyakran eltérő összegért juthatunk hozzá, a forgalmazók szerint azért, mert ők maguk sem tudják mindig azonos áron beszerezni. Egyszer használatos kesztyűt, úgy tűnik, továbbra is nehezebb vásárolni, kézfertőtlenítő szereket boltokban, patikákban is találtunk.