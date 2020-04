Baktériumölő sugárzás /X/

Egy olyan világban, ahol a kórokozók szinte mindenhol jelen vannak, térben, felületen és légben egyaránt, a technológia olyan módszereire van szükség, amelyek megadják a várt biztonságérzetet. Legyen szó otthonról vagy termelő üzemekről, az UV-C technológiával működő lámpák, nagymértékű sugárzással teremtenek biztonságos környezetet. A következő pár sorban most közelebbről is megismerheted az érdekes eljárást.

A kíméletlen sugárzás

Biztosan Te is hallottál már az UV sugarakról, amelyeknek hullámhossza még a látható fénynél is rövidebb. Ahhoz, hogy jobban megértsd, miben rejlik a titok, a hullámhossz fogalmával is meg kell, hogy ismertesselek. A hullámhossz az a távolság, ami két hullám csúcsa között található. Mértékegysége a nanométer, ez a méternek körülbelül az egybilliomod része.

Mi ebben az érdekes? Nos, a látható fény tartománya 400-700 nm-ig tart, viszont az ultraibolya sugárzás 100 és 400 nm közé esik. A 280 nm alatti tartomány pedig tökéletesen alkalmazható a baktériumok és vírusok elpusztítására, ezt nevezik germicid hullámhossznak.

Ártalmas kórokozók

Napjaink leggyakoribb kórokozói, amelyek rendszeresen megjelennek az életünkben, korántsem veszélytelenek, hiszen kisebb-nagyobb fertőzéseket, sőt, járványokat is okozhatnak. A baktériumok, a vírusok, a gomba vagy a penész egy tér nem éppen kellemes “velejárója”, következményeik pedig még súlyosabbak lehetnek. Biztosan hallottál már a szalmonelláról, a hepatitiszről vagy a tuberkulózisról. Ezek mind-mind elpusztíthatóak, ha megfelelő dózisú UV-C sugárzással kerülnek szembe.

Hogyan hat a germicid lámpa?

“De ez csak egy lámpa! Hogyan képes ilyesmire?” Gondolhatod magadban. Nos, tisztító hatása az UV-C fénynek köszönhetően a fotokémiai eljáráson alapul. A szennyező anyagok többsége ugyanis szerves vagy szén alapú alkotóelemekből áll, amelyek erőteljes, 240 és 290 nm közötti UV-C fény hatására lebomlanak. Az UV-C technológia egyenesen a kórokozók DNS-ét támadja meg, megakadályozva ezzel szaporodásukat. Az eljárás hatékonysága természetesen függ a megvilágítási időtől és a sugárzás intenzitásától is.

Ha kíváncsi vagy, hogyan is néz ki ez a gyakorlatban, less be a kulisszák mögé, hogyan is hatástalanítják a kórokozókat a Hollandimpex germicid lámpái a palackozóüzemben!

Környezetbarát termék, pipa!

Tudom, tudom! Neked is biztosan elvárás, hogy ne roncsold a környezetet! A lámpák teljesen környezetbarátak, nincs mellékterméke, nem lehet túladagolni, nem tartalmaz vegyszereket sem! (X)