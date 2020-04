Az eredményes diéta titka: a rost /X/

A rostbevitel előnyéről sokat olvasni, de hogy pontosan mi is történik a szervezetben a rost hatására, arról már kevesebbet. Most erre a kérdésre is kitérünk, miközben gyakorlatias tippeket is nyújtunk a rostbevitel fokozásának lehetőségeiről, és a diétázók felmerülő kérdéseit is megválaszoljuk.

Tényleg fogyaszt a rostfogyasztás?

A jó hír, hogy igen! Nem véletlenül hívják a bélrendszer kéményseprőjének, hiszen eredményesen tisztítja. Ezen felül felszívja a koleszterint, de még az epesav sóit is.

A rostok csoportosítása

Két nagy csoportja van a rostoknak. Egyfelől vannak a vízben oldódó rostok, melyek közé a zab vagy a chia mag is tartozik. Ezek víz hatására nagyszerű nyákot képeznek, melyek megkötik a méreganyagokat is. A vízben nem oldódó rostok alkotják a másik nagy csoportot, amelyek megkötik a vizet, felduzzadnak, és így okoznak teltségérzetet. Ide tartozik a keményítő, búzakorpa vagy a kókuszliszt. Székrekedés esetén is segítséget nyújtanak. Vannak tápanyagok, melyekben mindkét rost megtalálható. Példaként nézzük a lenmagot: 100 grammban 12 gramm vízben, és 10 gramm vízben nem oldódó rostot találunk.

A rost: energetizáló és vitaminbomba

A rostok jótékony hatását növeli a vitamin- és ásványianyag tartalmuk, mely az immunrendszer erősítését is segíti, miközben a tavaszi fáradtság kezelésében is munkálkodik! Ezenfelül még a vércukorszint hirtelen felugrásának is gátat szab, így az éhségérzet elűzésében is gyorsan segít. Amennyiben tudatosan szeretnéd a táplálkozásodat segíteni tökéletesen felszívódó vitaminokkal, ásványi anyagokkal vagy fehérjékkel, akkor a Fittprotein.hu-n kiváló táplálékkiegészítők közül válogathatsz!

A rostszegény életmód

Cukorbetegséghez vagy épp elhízáshoz is vezethet, ha kerüljük a rostot. Székelési problémák is kialakulhatnak kevés rostfogyasztás esetén, mely ha elhúzódik, akkor az aranyér kialakulásának esélye is nőhet.

Így edd a rostot

25-35 gramm rostmennyiségre van szükségünk naponta, miközben átlagosan jó, ha 15 gramm rostot eszünk. Éppen ennek pótlására, akár kúraszerűen alkalmazzunk nagyobb mennyiségű rostot. Például egy hónapon keresztül - tudatosan minden nap - 40 gramm rostot fogyasszunk!

Vigyázz, mert szuper anyagról van szó, de napi 60 gramm vagy afölötti mennyiség már visszájára csap! Hasmenést, puffadást is okozhat a túlzott mennyiség.

Amennyiben észreveszed, hogy túlzott rosttartalmat vittél be a szervezetedbe, kompenzáld megfelelő folyadékfogyasztással. Mivel a rostok kötik és felszívják a folyadékot, a napi vízfogyasztást alapvetően is érdemes növelni. A 2,5-3 liter folyadék elfogyasztása alapvető követelmény!

Szuper rostok a mindennapokban

A zab remek értágító, a lenmag a cukorbetegség megelőzésére is hatékony, a köles gyulladáscsökkentő. És ne feledjük a zöldségeket és gyümölcsöket, amelyek szintén rostforrások, mint a brokkoli, cékla, uborka vagy épp a szilva, áfonya, szeder. (X)