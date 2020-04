Redőny alkatrészek beszerzése javításhoz /X/

Előző írásunk

A rostbevitel előnyéről sokat olvasni, de hogy pontosan mi is történik a szervezetben a rost hatására, arról már kevesebbet. Most erre a kérdésre is kitérünk, miközben gyakorlatias tippeket is nyújtunk a rostbevitel fokozásának lehetőségeiről, és a diétázók felmerülő kérdéseit is megválaszoljuk.