Tisztelt Előfizetők, kedves Olvasóink! Köszönjük bizalmukat, örömmel vettük tudomásul, hogy hűséges előfizetőink kitartanak mellettünk, az újságrendelések száma áprilisban gyakorlatilag változatlan maradt. A koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott központi és helyi intézkedések azonban bennünket is fájdalmas takarékossági lépésre kényszerítenek. A kereskedelmi reklámok kiesése, az apróhirdetési piac nagyarányú szűkülése ugyanis jelentősen csökkentette bevételeinket. Azért, hogy a Háromszék a következő időszakban is megjelenhessen, költségcsökkentés céljából kénytelenek vagyunk időszakosan, a helyzet rendeződéséig felfüggeszteni szombati lapszámunk megjelenését. Újságárudáink is zárva lesznek szombatonként. Azért, hogy az olvasmányok mennyiségét és minőségét tekintve Önök ne veszítsenek, a Háromszék Hétvége mellékletének tartalmát a hét többi öt napján megjelenő lapszámokban közöljük. (Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy a hozzánk hasonló megyei napilapok elsöprő többsége már évek óta megszüntette szombati kiadását.) A nehéz döntést – hiszen lapunk egyik erőssége épp a szombati melléklet – azért hoztuk meg, hogy a lap megjelenése ezekben a nehéz időkben is zavartalan legyen. Megértésüket köszönjük.

Hirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány miatt az apróhirdetési és a reklámiroda jövő héten keddtől csütörtökig naponta 11–14 óráig tart nyitva. 14 óra után kizárólag gyászjelentőt fogadunk el, a szöveget, kérjük, küldjék el a korrektura@3szek.ro e-mail-címre, a szolgáltatás ellenértékét másnap a fent jelzett időintervallumban kell törleszteni. Kézdivásárhelyi és felső-háromszéki hirdető ügyfeleink hívják Iochom Ildikót a 0745 390 616-os telefonszámon. Megértésüket köszönjük.

Háromszék

Adománygyűjtés

A Vöröskereszt Kovászna megyei szervezete gyűjtőkampányt indított védőfelszerelések beszerzésére, melyekkel a járvány idején az első vonalban dolgozókat, valamint az öregotthonok, gyermekotthonok alkalmazottjait segítik. Ugyanakkor élelmiszer- és higiéniai csomagok összeállítására is gyűjtenek, hogy azokkal a kiszolgáltatott, illetve otthoni elszigetelésben levő rászoruló személyeket támogassák. Bárki adományozhat 2 eurót, ha a COVASNA szót sms-ben elküldi a 8837-es számra (az ország minden mobilhálózatában érvényes). Ugyanakkor felajánlásokat fogadnak a szervezet bankszámláján is: Román Kereskedelmi Bank, sepsiszentgyörgyi fiók, RO14­RNCB0124038020540001 (lej).

Színház

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház a Facebook-oldalán vetített előadás-sorozatában vasárnap 20 órától A csárdáskirálynő című pro­dukcióját kínálja megtekintésre. A 2005/2006-os évad elő­adásának rendezője: Keresztes Attila.

Tánc

A Háromszék Táncegyüttes április 21-én, kedden 19 órától a Facebook-oldalán Csávási ballada című előadását vetíti az érdeklődőknek. A 2007/2008-as évadban bemutatott előadást Ivácson László rendezte.

Képernyő

Brassaï magyar adás. Ma az Erdély TV-ben 14.30 órától, az RTT-n vasárnap 9, hétfőn 8 és kedden 22 órától: Koszta István lelkipásztor gondolatai. Lapszemle. Események-rendezvények. In memoriam – Timár Margit (1923–1995). Volt egyszer – konferencia Olthévízen (1999). Honlap: www.brassaimagyaradas.ro.

A Román Televízió bukaresti magyar adása április 20-án, hétfőn az ortodox húsvéti ünnepi különkiadások miatt elmarad.

Röviden

VÍZELZÁRÁS. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy április 21-én, kedden 9–17 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a Patak utcában. Az ellátás újraindításakor a víz zavaros lehet. Az esetleges kellemetlenségekért a fogyasztók megértését kérik.

HÚSVÉTI PROGRAM. A Tega Rt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy április 17–20. között a szemetet a már megszokott program szerint szállítja el mind vidéken, mind városon.

MUNKAÜGYI FORRÓVONAL. A megyei munkaerő-foglalkoztatási hivataltól telefonon és e-mailben igényelhetők információk a kényszerszabadságról, s ugyanezen elérhetőségeken várják az érdekelt munkaadók bejelentéseit is. Az ügyfélszolgálat hétfőtől csütörtökig 8–16.30, pénteken 8–14 óráig üzemel, e-mail: covasna@anofm.gov.ro, telefon: 0788 327 021, 0784 270 021. A megjelölt időpontokon kívül, 16.30-tól éjfélig a 0788 327 020-as telefonon lehet tájékoztatást kérni.

ELMARAD A LÁTTAMOZÁS. Nem kell személyesen megjelenniük a megyei munkaerő-foglalkoztatási hivatalnál a nyilvántartásban szereplő munkanélkülieknek, valamint a szociális jövedelemben részesülőknek, igazolványaik szokásos havi láttamozása ugyanis a járvány okozta helyzetben elmarad. Az intézmény tájékoztatása szerint az intézkedés március 26-tól érvényes.

NYUGDÍJKÉRELEM, ÁRVASÁGI SEGÉLY. A megyei nyugdíjpénztár értesíti az érdekelteket, hogy a nyugdíjra való jogosultság megállapítását, a nyugdíjak újraszámítási kérelmét telefonon, e-mailben vagy faxon lehet igényelni a következő elérhetőségeken: telefonon a 0267 310 353-as, faxon a 0267 318 208-as számon vagy az andreea.karoly@cnpp.ro, illetve a comunicare.covasna@cnpp.ro e-mail-címen. A kérelemben adjanak meg egy telefonszámot, amelyen az ügyintéző munkatársak vissza tudják hívni a kérelmezőt. Az utódnyugdíj – ún. árvasági segély – kapcsán közlik: azok a gyermekek, akik most töltik a 16 évet, továbbra is meg fogják kapni a juttatásukat. A tanulmányokat igazoló iratokat a szükségállapot megszűnte után kell benyújtani.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATOT vehetnek igénybe a magyarságuk miatt hátrányos megkülönböztetést elszenvedők. Érdeklődni a 0741 568 527-es telefonon lehet.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig 20 és 8 óra között a Dona gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot (Csíki utca 1. szám, telefon: 0372 407 231, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki).

Napközben ma az Oltmező úti Sensiblu (a Kaufland nyitvatartása idején, telefon: 0267 708 015), szombaton 8–12 és 16–20 óráig a Romulus Cioflec utcai Hygea, vasárnap az Oltmező úti Sensiblu (a Kaufland nyitvatartása idején, telefon: 0267 708 015), hétfőn 8–12 és 16–20 óráig a Sport utcai Galenus gyógyszertár (telefon: 0367 800 011) teljesít szolgálatot.

Kézdivásárhelyen vasárnapig a Dona (22-es udvartér 1. szám, telefon: 0372 407 089), április 20–26. között a Szabó Jenő utcai Ecofarmacia (0267 364 974); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap 14–16 óráig a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (telefon: 0744 857 743).

Autóbuszjárat

A Multitrans szállítási vállalat értesíti az érdekelteket, hogy ma rendkívüli program szerint közlekednek az autóbuszok, április 20-án, hétfőn pedig szünetel a közszállítás. Rendkívüli program: az 1-es járat 40 percenként közlekedik 5.20 és 8 óra, valamint 15 és 17 óra között, a 2-es járat óránként 6.10 és 8.10, illetve 15.10 és 17.10 óra között, a 3-as járat óránként közlekedik 6, 7 és 8, illetve 15, 16 és 17 órai indulással. A 4-es járat 5.30, 6.30, 7.30, 14.30, 15.30, 16.30 órakor indul